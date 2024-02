Veréb Tamás ilyen szülő szeretne majd lenni

Konkrét elképzelései vannak az énekes-színésznek arról, milyen szülő szeretne lenni. Veréb Tamás úgy véli, ahhoz, hogy egy gyerek értékelni tudja azokat a dolgokat, amiket az online világon kívül tapasztalhat, fontos, hogy egy értékrendje már korábban kialakuljon.

Veréb Tamás szerint a gyerekek ki vannak szolgáltatva az internetnek. (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

— Most már más világban élünk, a gyerekek sokkal hamarabb találkoznak a telefonnal, mint amikor én voltam gyerek. A mai gyerkőcök ki vannak téve az internetnek, emellett pedig ki is vannak szolgáltatva az online világnak.

Biztos vagyok benne, hogy ha eljön az ideje, és lesz egy fiam vagy lányom, akkor majd csak szépen, fokozatosan szeretném bevezetni őket ebbe a világba.

— A mesék esetében például nem azokkal az ordibálós mesékkel kezdenék, mint amilyenek egyes csatornákon mennek, hanem inkább a klasszikusokkal, mint például Az oroszlánkirály című mese — vélekedett lapunknak Tomi.

Veréb Tamás hálás a szüleinek

A színész a saját szüleitől is ezt a nevelés formát kapta, és a mai napig hálás nekik azért, mert nem hagyták napestig a gép előtt ülni.

— Olyan szülő szeretnék majd lenni, aki a nevelésben felállít néhány keretet. Az én szüleim is ezt tették, amiért elképesztően hálás vagyok.

Meg volt egyértelműen határozva, hogy naponta fél órát számítógépezhetek, hétvégén pedig egy órát.

— Ha pedig rossz jegyet hoztam haza az iskolából, akkor egy hétig semmit sem gépezhettem — folytatta Tomi, majd hozzátette:

— Ez egy olyan rendszer, amiben jó volt felnőni. Így volt értéke a számítógépnek is, meg minden másnak is, például annak is, hogy a szabadban legyek. Ilyen szülő szeretnék lenni én is, ezeket az értékeket adnám át a gyerekeimnek.