Veréb Tamás: "Rengeteg energiát fordítok arra, hogy Vivien érezze: szeretem"

Veréb Tamás nem ad túl gyakran interjút, ám a közösségi médiában egyre sűrűbben és egyre intimebb bejegyzéseket tesz közzé saját magáról és a párjáról, Koltai Vivien színésznőről. Ennek pedig természetesen nyomós oka is van.

Veréb Tamás megnyugodott Vivein mellett. (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

– Ez Viviennek, az általa nyújtott háttérnek, a családérzésnek és annak köszönhető, hogy vele minden pillanatot teljes bizalommal élek meg – szögezte le a hot! magazinnak adott interjújában a művész.

Én is változtam: megnyugodtam, hogy nem minden poszt arról szól, hogy engem bánthatnak. Mi ugyanúgy szeretjük egymást, bevásárláskor meg otthon is, mint mondjuk, egy bulin, tánc közben. Ha valaki ezeket ott a helyszínen látja, akkor miért védeném foggal-körömmel, miért ne tenném ki?

– mutatott rá Tamás, akinek kialakult véleménye van a helyzetükről. – Nem úgy működik a világ, hogy annak örülök, hogy az emberek hallgatják a zenémet, de haragszom rájuk, ha tudni akarják, milyen ember is vagyok, és milyen vagyok a szerelmemmel és a családommal.

Veréb Tamás rengeteg energiát fordít Vivire

Akadnak persze olyan témák, amiket nem raknának ki az ablakba, és meghúzzák a határt. Hiszen hogyan várhatnák el, hogy a rajongók ne akarjanak becsöngetni hozzájuk, ha már egy kamerát beengedtek a nappalijukba? A gyönyörű szerelmük történetét mégis megosztják a rajongóikkal.

– Még soha senkivel nem voltam ennyire figyelmes és türelmes; persze nem szándékosan, most ez a természetes. A korábbi években sok lánnyal randiztam, sok mindent kipróbáltam párkapcsolati téren, és ezek a mai napig elkísérnek, de változtam. Most rengeteg energiát fordítok arra, hogy Vivien érezze: szeretem. Vele még akár egy tévés páros műsort is könnyű szívvel bevállalnék – vallott az érzelmei mélységéről.

Úgy csinál, mintha

A közelmúltban jelent meg Veréb Tamás és Curtis közös dala, az Andale, amelyhez klip is készült. A szám szövege és a videó is bevállalós lett, nem éppen a családi értékekről szól.

– Néha azt kell mondani, hogy vállalom, hogy lengén öltözött lányokkal forgatunk videót egy klubban, ami nyilván szándékos, színpadias túlzás. De lelazultam, biztonságban érzem magam, és ennek köszönhetően ez is belefér.