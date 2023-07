Veréb Tamás: Sosem mondtam, hogy szent ember vagyok

Veréb Tamás exkluzív interjújához fotósorozat is készült, melynek témája a jó fiú – rossz fiú koncepció. A színész-énekest egy ideje foglalkoztatják az ilyesfajta skatulyák, a miatt a dualitás miatt, ami az életében is jelen van: színház - zene; jó karakter - rossz karakter. Tamás erről is mesél a legújabb hot! magazinban.

Veréb Tamás életében jól megfér egymás mellett a jó és a rossz karakter Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

hot!: Melyik jellemzőbb rád?

Veréb Tamás: Eleve mitől lesz valaki jó vagy rossz? Mindig arra törekedtem, hogy úgy éljem az életemet, ahogy egy jó embernek kell, és bizonyos helyzetekben a legjobb döntést hozzam, ami nekem és másnak is jó. Ez nem mindig egyszerű, hiszen nem lehet mindenkinek a kedvére tenni. Túl sokáig akartam mindenkinek megfelelni, ezért is maradtam például ennyi ideig az Operettben. Nem éreztem magam jól az utolsó időkben, azonban úgy voltam vele, hogy annyira hálás vagyok a lehetőségekért, hogy nem tehetem meg azt a lépést magam felé, hogy kilépek. Arra eszméltem, hogy 26-27 évesen kezdek „kiégni” szakmailag.

hot!: Éreztél ilyesmit a magánéletedben is?

Veréb Tamás: Volt ott is egy ilyen helyzet, amikor azt éreztem, hogy persze, minden jó – de mi lenne, ha mondjuk nem úgy élném az életemet, mint eddig, hanem úgy, ahogy valójában szeretném?

Amikor meghoztuk a döntést Szandival, a volt feleségemmel, akkor is azért voltam ilyen határozott a szétválásban, mert úgy éreztem, hogy ülhetünk ebben életünk végéig, csak nem biztos, hogy az lesz a legteljesebb élet, amit ki tudunk hozni belőle.

Azóta is arra biztatok mindenkit, hogy a nehezebb döntést hozza meg, hiszen attól leszünk többek, az visz előre. Lehet, hogy emiatt rosszfiúnak tűnünk az aktuális értékrend szerint, de merjünk önmagunk lenni és kockáztatni.

hot!: Hogyan sikerült újrakezdeni a válást követően?

Veréb Tamás: Elképzelésem sem volt, hogy fogom újrakezdeni. Amikor ráeszméltem, hogy megint egy címkét kaptam, és gyakorlatilag nem a jófiú Rómeó vagyok, hanem a fiatalon házasodott és 27 évesen már elvált férfi, akkor azt éreztem, hogy nem tudom, hová lehet ebből továbbmenni. Hogy fogok újra ismerkedni, pláne ismert emberként? Picit azt éreztem, hogy ami az előnye a szereplésnek, az a hátránya is. Nem akartam randizni olyasvalakivel, aki csak azért akar velem lenni, mert megtetszettem neki egy előadásban. Úszni kell az árral. Volt két jó erős évem: amit nem tettem meg húszévesen, azt két éve megcsináltam. Ez a fajta rocksztár-üzemmód egy ideig szórakoztató volt, de egyben kimerítő is. A sok munka mellett még randizni is elég fárasztó volt, és egy idő után nem vitt előre. Nem tartottam az elköteleződéstől, mert tudtam, hogy úgyis bekövetkezik, de egy ideig tudatosan csak egy bizonyos határig engedtem be magam köré a lányokat, aminek megvolt a szépsége, de van az a helyzet, amiben már egyszerűen butaság elzárkózni a másik elől.

A barátnőjével százszor is újrakezdené

hot!: Nemrég jött ki a Minden rendben című dalod videoklipje. Mit jelent számodra?

Veréb Tamás: A Minden rendben egy nagyon aktuális érzelmi állapotom. Az ember nem ír szerelmes dalt, ha nincs mögötte valódi érzelem. Dúdoltam a kocsiban egy dallamot, és érzésből ez a szöveg jött rá. Akkor realizáltam, hogy ez mennyire igazi. Hiába vannak nehézségek, hátra kell dőlni, és azt mondani, hogy igazából minden rendben van – vagy rendben lesz. Szeretek számot vetni az életemben. Rájöttem, hogy szeretnek, vannak barátaim, szeretteim, itt a kiskutyám és a szerelmem is. Számtalan olyan dolog van, ami miatt hálás lehetek, emiatt is íródott a dal. Ebben pedig még az sincs, hogy félteném ezt a helyzetet. A korom ellenére az élet sok oldalát tapasztaltam már, voltam magasan és nagyon mélyen is. Most érzem azt, hogy a jó útra találtam: arra, amiből valami nagyon jó dolog sülhet ki.

hot!: Beszélnél arról, aki jelenleg megdobogtatja a szívedet?

Veréb Tamás: Igen.

Koltai Viviennek hívják, színésznő. Egy végtelenül türelmes ember, a szó legnemesebb értelmében. Nagy segítség volt ez ahhoz, hogy meg tudjak érkezni abba az állapotba, ahol most vagyok.

Olyan ember mellett nem is tudnék élni, aki berak egy kalitkába, és onnan szeretget. Nekem csak úgy megy, ha ő is és én is különálló, teljes személyiségek vagyunk. Nem hiszek abban, hogy két fél találkozik, és abból lesz egy egész. Szerintem az működik, ha két teljes ember – akik mellesleg tök jól érzik magukat a másikkal – együtt halad az úton.

hot!: Neki szántad ezt a dalt?

Veréb Tamás: Mondhatni, igen. Az a sor, hogy „veled újrakezdeném még százszor”, azt fejezi ki, hogy nem hiszek abban, amikor az emberek örökké való dolgokat ígérnek. A mi szakmánkhoz az is hozzátartozik, hogy előadóként más amplitúdóban éli az ember az életét, de közben mégis azt érzem, hogy nagy újrakezdő vagyok. Hiszek abban, hogy a világnak ezt a ciklikusságát éljük; hiába tagadjuk le a változást, ez az élet. Az újrakezdés végső soron jó, és jó születik belőle. A jelenlegi párommal őrületes harmóniában vagyunk, de biztos lesznek olyan pillanatok, amiket meg kell oldani. Ám ebbe mosolyogva beleállok, és vele újrakezdeném százszor is.

Tomi állítja: a félrelépés mindenhol, mindenkivel megtörténhet Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

„Nem szeretnék hadat üzenni a volt kapcsolataimnak”

hot!: Áprilisban a volt feleséged dalával kapcsolatban támadások kereszttüzébe kerültél. Abból derült ki, hogy megcsalás vezetett a házasságotok végéhez. Hogy élted meg, hogy ez napvilágra került?

Veréb Tamás: Ilyen téren nem vagyok sértődős, mert tudom, hogy működik a világ. Mindentől függetlenül én soha nem szeretnék hadat üzenni Szandinak vagy bármelyik volt kapcsolatomnak. Sokkal rosszabbul esett, hogy a közönségem egy része elkezdte támadni Szandit; ott azt éreztem, hogy „Jaj, inkább ne!” Ezt az embert nagyon szerettem valaha mint feleségemet és társamat – nem akarom, hogy őt bántsák.

hot!: Maradt benned tüske utána?

Veréb Tamás: Engem nehéz megbántani, főleg olyannal, ami a valóság, akár egy ilyen intim témában.

Bár tartom, hogy még mindig senkire sem tartozik, de ez történt – sosem mondtam, hogy szent ember vagyok. Látod, megint visszatérünk a skatulyákhoz.

Furcsa helyzet, mert az emberekben kialakult egy kép rólam, hogy „Ez a srác aranyos és kedves; ki nem nézném belőle, hogy megcsalja a párját!” Valójában pedig mindenhol megtörténhet, főleg napjainkban.

hot!: Jövőre harmincéves leszel. Milyen érzések vannak benned ezzel kapcsolatban?

Veréb Tamás: Férfiként az ember eleve szerencsésebb szerintem. Sajnos inkább a hölgyeken van ilyen nyomás, hogy azt gondolják, hogy ők csak harmincéves korukig szépek – ami egyáltalán nem igaz! Sokat gondolkozom azon például, hogy 30-35 évesen akarok-e olyan dalokat írni, amik a csajozásról szólnak, miközben például van egy párom. Miért ne írhatnék? Ha nekem olyan üzenetem van, vagy egy jó imidzs társul hozzá, akkor miért ne lehetne? Ebben sem érdemes durva határvonalakat húzni.