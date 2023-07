Veréb Tamás elvált, szerelmes és új családtag is érkezett hozzá

Veréb Tamás mögött hosszú, nehéz évek vannak, de már lezárta a problémákat, elvált, megkönnyebbült. Korábban már megírtuk, hogy újra rátalált a szerelem és ezt az érzést egy dallal is megpecsételte. A Bors munkatársai megkeresték a színészt, aki szívesen mesélt jelenlegi helyzetéről.

Veréb Tamás végleg lezárta a múltat Fotó: Csapó Balázs

Végre minden rendben van

Az énekes mindig arról az érzelemről ír dalt, amit éppen átél. Nem véletlen, hogy most egy szerelmes számmal jelentkezett...

– Úgy érzem, kezd minden a helyére kerülni a magánéletemben és a hivatásomban is – jegyezte meg a fiatal előadó, majd folytatta.

– Mindig az aktuális eset kapcsán írom a dalaimat, szerintem nem lehet szerelmes dalt énekelni valódi érzelmek nélkül. Olyan viszont volt már régebben, hogy intuitív módon megkomponáltam egy dalt és végül megtörtént, amiről írtam – jegyezte meg a színművész, akinek a megérzései fontos szerepet játszanak az életében. Ezekre hallgat, sőt, ez alapján hozza meg a döntéseit is. Most is így tett és szinte le se tagadhatná, hogy szerelmes.

„Az életszerű spiritualitásban hiszek”

Érzékenyen és mások hangulatára fogékonyan éli az életét Veréb Tamás, fontosnak tartja hivatásában is azt, hogy lelkileg is nyitott legyen.

– Az életemben a megérzéseim alapján döntök. Nem vagyok paranoid, én az életszerű spiritualitásban hiszek, ami tud kapcsolódni egy normális emberi létformához. Azt gondolom, egy alkotó embernek az is fontos valamelyest, hogy nyitott lélekkel és aggyal létezzen. Így fogja igazán meghallani és megragadni az üzeneteket, amiket tud közvetíteni – szögezte le az előadóművész, aki imádja a kutyusát. Kis kedvencének a története is rengeteg pozitív energiát közvetít a nézők felé, ő maga is ebből töltődik fel.

Kolbi a semmiből került hozzá

Veréb Tamás nemrégiben egy Instagram-oldalt is indított szeretett kutyájának, Kolbinak. Az emberek valósággal odavannak a kiskedvencért, aki az egyik pillanatról a másikra került a sztárhoz.

– Kolbi egy örökbefogadott állat. Mindig is szerettem volna kutyát és szinte villámcsapásszerűen jött a lehetőség. Egy garázsban élt és egy csomagtartóban aludt. Elmentem érte, hogy majd keresek neki gazdit, addig is hazavittem. Pár napig tudtam csak magamat tartani, utána már el sem tudtam volna képzelni, hogy átadom másnak – szögezte le Tamás, amikor kirakta az első képet Kolbiról, szinte felrobbant az internet. A négylábú családtag több kedvelést kapott, mint amennyit a sármos színművész szokott. Azóta indított neki egy saját oldalt is, mert azt érezte: az embereknek szüksége van arra, hogy cuki állatokat lássanak és megható történeteket olvashassanak.