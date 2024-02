Titokban vette el meseszép szerelmét a TV2 sztárja

Esztergályos Patrik titkos esküvőn vette el csinos szerelmét: alig másfél év ismeretség után lett férj az Exatlon sztárja!

Titokban házasodott az Exatlon sztárja

Az Exatlon sármos sztárjára váratlanul, de annál intenzívebben talált rá a szerelem. A magyar bajnok párbajtőröző egy halloweeni buliban találkozott szerelmével, aki tetőtől talpig jelmezben volt. Aznap valami elindult köztük, s mára már férj és feleségként tekinthetnek egymásra!

Nemrég festői környezetből posztolt Patrik, ahol nemcsak csinos kedvesét mutatta meg: karikagyűrű is csillogott az ujjukon. Kiderült: a legnagyobb titokban keltek egybe.

– Tavaly szeptemberben Máltán kértem meg Nórika kezét, az is csodálatosan sikerült – idézte fel most a Metropolnak Patrik. – Rögtön éreztük, hogy nem akarunk sokat várni az esküvőig. A szüleim, nagyszüleim is a húszas éveik elején házasodtak, így nem érzem olyan korainak, hogy én 26 évesen lettem férj – mesélte az ifjúsági olimpiai bajnok magyar párbajtőröző.

– Az egész szerelmünk álomszerű, úgy éreztem, nem akarok hosszú éveket várni mielőtt szintet lép a kapcsolatunk. Eddig nem beszéltünk erről a nyilvánosságnak, de a polgári esküvőt tavaly novemberben tartottuk: 11. hó 11-én: ennél jobban nem lehet kedvezni egy férfinak, hogy ne felejtse el a dátumot – nevetett.

„Legszívesebben világgá kürtölném"

A lapnak Patrik elmesélte: gyönyörű és megható szertartáson vett részt a szűk családi kör. A legmeghatóbb pillanatnak a saját maguk által írt eskü elmondása volt: nem titkolja, alaposan meghatódott a gyönyörű pillanatban. Idén pedig szeretnének egy nagyobb lagzit is csapni a barátaiknak. Tudatos döntés volt részükről, hogy a nyilvánosság szemeitől elzárva igyekeznek élni a hétköznapjaikat kedvesével.

Tudatosan védjük a magánéletünket, korábban már megjártam, hogy engedtem, hogy túl sok nyilvánosságot kapjon egy kapcsolatom. Pedig Nórikával a szerelmünk olyan, amit legszívesebben világgá kürtölnék!

Az Exatlon sztárja elismerte, a családbővítés is terítéken van.

– Családdá váltunk már most. Egyébként egy kutyusunk már van, és most gondolkozunk rajta, hogy szeretnénk még egyet Nórikával. Aztán pedig a következő mérföldkő a gyerekvállalás, családi házba költözés lesz – sorolta a médiában is járatos sportoló.