Esztergályos Patrik után újabb Exatlonos húzott gyűrűt szerelme ujjára

Egymást érik az örömteli bejelentések az Exatlon háza tájáról. Nemrégiben Esztergályos Patrik a közösségi oldalán tudatta a rajongóival, hogy titokban megházasodott.

Újabb jóképű Exatlon-osról maradtak le a hölgyek Fotó: Unsplash.com (Illusztráció!)

Most pedig újra darabokra törtek a női szívek, ugyanis az Exatlon egykori szívtiprója, Flórián Sándor az Instagram-on jelentette be, hogy eljegyezte barátnőjét. A korábban tűzoltóként dolgozó sportoló a bejegyzésében azt is elárulta, hogy párja mit válaszolt a nagy kérdésre:

Igent mondott

- írta bejegyzésében Flórián Sándor.