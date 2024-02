Marics Petivel való kapcsolatáról tett vallomást Stana Alexandra: "véget ért"

A TV2 Dancing With the Stars műsora egy olyan csodálatos show volt, ami nemcsak a nézők szívét dobogtatta meg, de sok embert hozott igazán közel egymáshoz. Itt találta meg a szerelmet Krausz Gábor és Mikes Anna, azóta ápol szoros barátságot Csuti és Krausz Gábor, emellett Marics Peti és Stana Alexandra is közel került egymáshoz. A ValMar sztárja és a táncosnő kapcsolata szigorúan szakmai, azonban ezt a lehető legjobban igyekeznek kimaxolni.

Stana Alexandra és Marics Peti csodás párt alkottak / Fotó: Instagram

Nem bírnak egymással betelni a fiatalok. Mivel Majka távozott a TV2-től, Marics Peti, Pető Brunó és Stana Alexandra vették ét a Zsákbamacska műsorvezetését. A forgatást mindannyian nagyon élvezték, éppen ezért most könnyes a búcsú:

Véget ért egy nagyon izgalmas forgatási időszak, de ez azt jelenti, hogy hamarosan Ti is láthatjátok a tv képernyőn, hogy mennyit bolondoztunk mi hárman! Köszönjük Minden Stáb tagnak az elképesztő munkát

- írja Alexandra.