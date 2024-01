Újabb sztárpár születik? Marics Peti és Stana Alexandra beszédes pillanatairól pletykálnak

Stana Alexandra és Marics Peti az egyik legizgalmasabb párosa volt a TV2 Dancing with the Stars műsorának. Nemcsak a látványos produkciók miatt, hanem a versenyzők közötti kapcsolata miatt is, hiszen sokan romatikus pillantásokat véltek felfedezni a táncpartnerek között. Azonban mindketten tagadták, hogy lenne köztük a barátságon kívül bármi is.

Marics Petiről és Stana Alexandráról már a Dancing with the Stars alatt elindultak a pletykák Fotó: TV2

Maricsék magánszámot táncoltak az Arénában

A hétvégén a ValMar vette be a Papp László Budapest Sportarénát, ahol fergeteges showt nyomott a fiatalok egyik kedvenc zenekara. Amellett, hogy Valkusz Milánnal történt egy kisebb baleset, amikor az egyik pirotechnika megpörkölte az arcát, minden a lehető legnagyobb rendben zajlott. Például Marics Peti egy különszámmal is készült a közönségnek, egykori táncpartnerével, Stana Alexandrával. A táncos és az énekes egy szenvedélyektől fűtött latin produkcióval kápráztatta el a nagyérdeműt. Miután vége lett a bemutatónak, a zenész és táncpartnere hosszasan néztek egymás szemébe, és mosolyogtak. A pillanatot a TikTokon is több rajongó megosztotta, és ismét beindultak a találgatások. Sokan arra gondolnak, hogy nem csak baráti kapcsolat van Peti és Szandra között.

Most akkor együtt vannak? Egy pár?

– találgattak a rajongók a videó alatt.

Stana Alexandra és Marics Peti hosszasan néztek egymás szemébe Fotó: Instagram

Együtt forgattak klippet

A rajongók már az eddigi apró jeleket is az énekes és Alexandra között bimbódzó kapcsolatnak tudták be, azonban mindketten tagadták, hogy ennek lenne bármiféle valóságalapja. A fiatalok többször is hangsúlyozták, hogy valóban nagyon szoros kapcsolat alakult ki közöttük, de csak baráti a dolog, most azonban a követőik egyként kaptak a szívükhöz, ugyanis közös fotóval jelentkeztek.

–Egy tízes skálán mennyire várjátok a videoklipet? Mi nagyon jól éreztük magunkat! – írta Stana Alexandra az igencsak szexire sikeredett fotóhoz.