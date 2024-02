"Ki fognak békülni" - közös jövő vár Tóth Andira és Marics Petire

Tóth Andi és Marics Peti kapcsolata közel egy éve futott zátonyra, azonban még mindig akadnak olyan rajongók, akik szeretnék, hogy a két fiatal visszataláljon egymáshoz. Nos, számukra most van egy jó hírünk, ugyanis Lénárt Évi jósnő elárulta, hogy idén újra egy párként láthatjuk Andiékat. De ne szaladjunk ennyire előre, idézzük fel, hogyan talált egymásra hazánk egykori álompárja!

Tóth Andi és Marics Peti újra egymásra talál a jósnő szerint. (Fotó: Szabolcs László)

Tóth Andi és Marics Peti románca

A fiatalok a Sztárban Sztár műsorának köszönhetik a kapcsolatukat, és ugyanez a műsor volt az is, ahol bejelentették, hogy szakítanak. A kettő között csupán egyetlen év telt el, a legtöbbeket pedig derült égből villámcsapásként érte Andi bejelentése, mikor az Instagram-oldalán bevallotta: kiadta Marics útját. A miértekről természetesen nem beszélt, azonban azt nyomatékosította mindenkiben, hogy ő volt az, aki pontot tett ennek a románcnak a végére.

Igen, szakítottunk.

Annyit kértem Marics Petitől, hogy az utolsó három adást kérem kulturáltan és békességben végigcsinálni. Nem rólunk van szó, hanem a műsorról. Ez nem történt meg, sőt meg is nehezítette nekem ezt az utolsó adást, de mindegy is. Igyekeztem nem kimutatni, megtörtént, levette mindenki, semmi baj. Ezáltal szeretném megköszönni ennek a drága Marics Peti közeli barátnak, aki nyilatkozott erről undormány módon. Nyilván ha az én barátaimat kérdezik, egész másról szólna ez a cikk, de ezzel nincs is baj. Annyit szeretnék azért elmondani, hogy aki szakított, az én voltam - fogalmazott akkor Andi, majd lapunknak is megerősítette a híreket.

Van még visszaút?

A szakítás követően főleg Marics Petiről kaptak szárnyra pletykák miszerint ő elég gyorsan tovább is lépett. Először a színésznővel, Kovács Gyopárral hozták szóba, akivel valóban sok időt töltött, de hivatalosan sosem vállalták fel a kapcsolatukat. Aztán jött a Dancing with the Stars, ahol egy új hölgy került a képbe, Stana Alexandra személyében. Az vitathatatlan, hogy izzott köztük a levegő, a kémiára sem volt panasz, de valójában ez a románc is "titokban maradt", már ha volt bármi is köztük... Ekkor azonban jött Peti, a Szép mosolyú lány című dalával, amit Andiról írt, s mindenki egyre gondolt: a ValMar szépfiúja nem tette túl magát még volt kedvesén.

Már-már azt gondolhatnád, hogy ezt nem lehet tovább fokozni, de valójában tévedsz, ugyanis Lénárt Évi jósnő tette fel a pontot az i-re. Mikor a szerkesztőségünkben járt kártyát vetett, s megnézte, milyen jövő vár Tóth Andira. Talán mondanunk sem kell, hogy Marics Peti sem maradt ki...

Lesz több fiú is a képben, de egyébként vissza fog menni Marics Petihez! Akármennyire is rosszban váltak el, ki fognak békülni

− fogalmazott Évi, majd a részletekbe is belement.

− Nem kell azonban többet belegondolni! Nagy eséllyel nem Marics Peti lesz a férje, de az biztos, hogy lesz egy kalandjuk. Vele hosszabb időt fog Andi eltölteni, de több pasi is meg fog még fordulni a háza táján. Ezzel nincsen semmi gond szerintem. Andi egy fiatal, gyönyörű nő, élvezze csak az életet! − tette hozzá a jósnő, akinek egyébként már több jövendölése is bejött, így nem kizárt, hogy Petiékkel kapcsolatban is rátapintott a lényegre...