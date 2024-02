Befuccsolt a családi biznisz: Kulcsár Edina és G.w.M súlyos milliókat bukott

Ha egy sztár „eladja” az életét, mi másért tenné, ha nem a pénzért. Biztosan mindenki emlékszik rá – valójában nem is lehet elfelejteni –, amikor Berki Krisztián felesége szülését dobta piacra. Az is sokaknál kiverte a biztosítékot, pláne, hogy Mazsi legintimebb pillanatait tette pénzzé. Ehhez képest valójában semmi extra nincs abban, ha valaki a hétköznapjait éli a kamerák előtt a biztos anyagiak reményében. Na de hogy is jön ehhez Kulcsár Edina?

Kulcsár Edina tavaly novemberben indította el reality-jét (Fotó: Szabolcs László)

És akkor térjünk a lényegre! Kulcsár Edina tavaly novemberben Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, hogy férjével fizetős valóságshow-t indítanak. A feliratkozók, helyesebben mindazok, akik ezért hajlandóak a pénztárcájukba nyúlni, családjuk mindennapjait követhetik nyomon. A háromgyermekes édesanya azt is elárulta, nagyjából kétezer forintba kerül havonta a legális „kukkolás”, az összegért cserébe rendszeres tartalmat biztosítanak majd csatornájukon. Minden nagyon jól indult, hiszen egyik napról a másikra futótűzként terjedt a hír, ami jelentősen megnövelte az előfizetők számát. Jelen pillanatra azonban úgy tűnik, a nagy ötlet megvalósítása – azon túl, hogy rengeteg vitát generált a nézők és az internetezők körében – egyre kevesebb érdeklődést mutat. Minden túlzás nélkül ki lehet jelenteni, a családi biznisz befuccsolni látszik. Ez pedig egyet jelent azzal: súlyos milliókat buknak „vállalkozásukkal”.

Az interneten nyilvánosan megnézhető az "előfizetők" száma (Fotó: Instagram)

Kulcsár Edina még így is milliós bevétellel számolhat

Na, de milyenek az emberek? Imádnak mások pénztárcájába turkálni. Nos, ezt az internetezők meg is tették. A Redditen körbement egy kimutatás az előfizetők számára, ezt követően végeztek egy kis számítást, mutatjuk, mire jutottak.

„Ha ők mind előfizetők is, csak 2000 Ft/fővel számolva is 1,7 millió forint havonta” – írja valaki, ami való igaz, ha a kimutatás 851 tagjával számolunk.

„Kábé a tartós bérletet kitermelik ebből. Szerint a holnapi lesz az utolsó rész és befejezik” – vágta rá egy másik internetező.

„Na jó, de ezt a pénzt ők nem tisztán kapják meg, ebből komoly levonások vannak. 1,7 millióból kb. nyolcszázezret ha megkapnak, insta is levon meg adó is van benne” – kelt a házaspár védelmére másikuk.

„Még mindig van 851 birka, aki fizet érte?” – tette fel a költői kérdést valaki.

Sokak szerint Edina nem számolt azzal, hogy a gyerekeket nem tudja majd "használni" a reality-ban (Fotó: Knap Zoltán)

Itt a magyarázat bukásukra

Arra is keresték a választ, vajon mi okozhatta Kulcsár Edina és G.w.M reality-jének gyors bukását. A válasz eléggé egybehangzó, sokak szerint a tartalomgyártással volt gond, nem beszélve arról a stílusról, amit a rapper képviselt a videókban.

„Nem csoda, Márk félig kómában vegetál a kanapén vagy éppen bunkó módjára beszólogat, esetleg mániákusan vihog valamelyik bojler haverjával. Edó magyarázza a nagy büdös semmit vagy leszólja a másik két gyerekét. Egy mérgező kapcsolatot mutatnak premier plánban, aztán még be is jelenti, hogy amúgy van, ahol ingyen lehet nézni. Eskü, a dédi a legértékelhetőbb karakter az egészben” – írja valaki.

„A legjobb lenne, ha befejezné ezt a görcsös vergődést, és tényleg a gyerekeivel, családjával foglalkozna” – fűzte hozzá egyértelmű véleményét másikuk.

„Ennek az egésznek az tett be, hogy nem számolt azzal, hogy a 2 kisgyereket nem mutogathatja. Így elég nehéz lehet bármit is felvenni, mert a gyerekeket ki kell vágni. Az első első rész, amiben még benne voltak, egész jó volt. A 2 gyerek adta el a műsort. Utána Csuti letiltotta, azóta sz*r az egész” – olvasható egy másik gondolat.