Horváth Gréta sokkolta rajongóit: „A kedvencem, randim”

Mint arról korábban a Bors beszámolt, az utóbbi időben nagyot fordult a világ Horváth Gréta körül: rengeteget fogyott, és sokkal egészségesebbnek és fittebbnek érzi magát. Az elmúlt két évben több munkával kapcsolatos megkeresése is van, és mint kiderült, pár napja egy új hobbinak, a kirándulásnak is szívesen hódol. Egy bejegyzésében el is mondta, hogy bakancslistás hely számára Nepál, ahova azért nagy tapasztalatra van szükség a nehéz terep miatt.

Horváth Gréta / Fotó: Instagram

Szóval egyszer már igazán meglepte rajongóit Horváth Gréta, aki még ennél is tovább ment. Az influenszer édesanya ugyanis egy egyhetes báránykával fotózkodott, amihez azt írta: „A kedvencem randim”. Hogy pontosan, mire is utalhatott ezzel Gréta az rejtély. Talán a képet titokzatos szerelme készíthette, akivel közösen látogatott el vidékre. A civil férfire még tavaly nyáron röppentek fel pletykák, amik idővel le is ültek. Így akár az is lehet, hogy csupán annyiról van szó, a kis állattal való találkozást hívta randinak. Egy biztos, Gréta azt is bevallotta régi álma, hogy legyen egy saját báránya, ráadásul egy kecskével kiegészítve!

„A kedvencem randim. Ez volt a vágyam, ma teljesült. Egy szuper kis tanyán voltunk, a világ végén. Még jövök az tuti! Most pedig jöhet a csárdás ebéd, fatálon. Szép vasárnapot! ” - írta a sejtelmes sorokat Gréta.