Elszabadultak az indulatok Horváth Gréta 100 ezer forintos cipője miatt

Az utóbbi időben nagyot fordult a világ Horváth Gréta körül: rengeteget fogyott, és sokkal egészségesebbnek és fittebbnek érzi magát. Az elmúlt két évben több munkával kapcsolatos megkeresése is van, és mint kiderült, pár napja egy új hobbinak, a kirándulásnak is szívesen hódol. Egy bejegyzésében el is mondta, hogy bakancslistás hely számára Nepál, ahova azért nagy tapasztalatra van szükség a nehéz terep miatt.

Sokat változott Horváth Gréta az utóbbi két évben. (Fotó: Instagram)

A Reddit közösségi oldalon azonban egy felhasználó kemény kritikát fogalmazott meg az influenszerrel szemben.

— Nem foglalkoztam eddig ezzel a csajjal különösebben, de ettől az új túrázós villogástól gáncsolhatnékom támadt.

Szívügyem ez a hobbi, járom is sokat a természetet, erre jön ez a művirág és előadja az embereknek, hogy ott kezdődik az »út,« hogy veszel egy 100 ezer forintos bakancsot és hátizsákot.

— Máshogy nem is lehet nekikezdeni egy túrázásnak. A csaj valamelyik kerületben az utcákon »edz«… Halvány lilája nincs erről a szép kikapcsolódásról. Most is full glédában túraboltot keres… Nevetséges. Sajnálom, hogy ezt a világot ilyen stílusban, egy ilyen csaj mutatja be az embereknek — írta le a kemény véleményét a felhasználó.

Frappánsan vágott vissza Horváth Gréta

A fenti idézett kommenttel azonban Gréta is szembetalálkozott, és nem hagyta szó nélkül. Bár sokan úgy gondolnák, hogy az influenszer is hasonlóan csípős választ adott, azonban sokkal inkább olajágat nyújtott kritikusának.

— Kedves posztoló! Olvastam több hozzászólásodat, (más témában), amiben végtelen keserűséget éreztem. Tekintettel arra, hogy te sokkal előrébb vagy ebben a hobbiban, mint én.

Szívesen kiszakítanálak a mókuskerékből és meghívlak egy túrával egybekötött ebédre, és adhatsz nekem tanácsokat. Szívesen fogadom, hiszen most kezdtem el!

— írta az influenszer, aki hozzátette, hogy tisztában van vele, hogy a profi felszerelések nagyon drágák, sőt, még arra is kitért, hogy nyugodtan írjon neki privát üzenetet, mert szívesen válaszol bármilyen kérdésére. Továbbá még arra is nyitott az influenszer, hogy a későbbiekben jóban legyenek.