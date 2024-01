„Ez a csaj mindenhol ott van?” – unják a rajongók Stana Alexandrát

Majka távozását követően új műsorvezetőkkel tér vissza a Tv2 egyik műsora, a Zsákbamacska a legújabb évadban: sokak szerint méltó utódokra sikerült találni, akiknek köszönhetően ezúttal sem fog csalódást okozni a nézőknek a csatorna. A TV2 Csoport vezérigazgatója korábban úgy nyilatkozott, hogy arra jutottak, két műsorvezető-párosa is lesz a Zsákbamacskának: az egyik ilyen Szente Vajk és T. Danny, a másik pedig Marics Peti és Pető Brúnó. Az előbbi páros mellett Kárpáti Rebeka, míg az utóbbiak oldalán Stana Alexandra segíti majd a játékot.

Marics Peti és Pető Brúnó már meg is kezdte a közös munkát / Fotó: TV2

A forgatás azóta már megkezdődött, amiről Pető Brúnó is értesítette rajongóit az Instagram-oldalán.

Első napok a melóban

– írta posztjában a fiatal énekes, aki a követői szerint remek választásnak bizonyult, Marics Petivel egyetemben.

Majka már uncsi volt és nagyképű! Végre fiatalított a TV2!

– jegyezte meg az egyik kommentelő.

Brutál jó lesz így a Zsákbamacska, hogy ilyen fiatal embereket hívtak meg műsort vezetni!

– lelkesedett egy másik követő is.

Stana Alexandra jelenléte viszont sokkal inkább fanyalgást váltott ki.

Ez a csaj mindenhol ott van?

– kérdezte fitymálóan az egyik kommentelő, míg akadt, aki arra is rámutatott, ahogy a táncosnő a Dancing with the Stars óta állandóan Marics Peti nyomában van.

– Ez a Stana szörnyű. Úgy rátapadt Petire, mint egy pióca. Értem, hogy kellenek a követők, de mindenáron? Ráadásul olyan, mintha itt anyuval lennétek egy műsorban. Tudom, hogy csak pár év a különbség, de nektek kölyökképetek van, neki meg öreges, kiélt feje. Remélem, kaptok egy hozzátok illő, üde, fiatal, tehetséges lányt idővel magatok mellé – fejtette ki nem túl hízelgő véleményét a táncosnőről a követő.