Pikáns terpesztés: forró fotó készült Stana Alexandráról

Ismét olyan forró képet tett közzé a Dancing with the Stars táncosa, Stana Alexandra, hogy majd felperzselte az internetet. Ezúttal 24 óráig elérhető Insta-sztorijában jelent meg egy bejegyzés egy fotózásról, ami láttán mindenki csak kapkodja a fejét. Hosszú combait látva Alexandra le sem tagadhatná, hogy táncosnő – no persze nem mintha akarná.

Forró fotó készült Stana Alexandráról Fotó: Instagram-sztori

A szépséget egyébként az utóbbi időben egyre többen szeretnék az épp szingli Marics Peti oldalán látni: nem csak a Dancing során alkottak nagyszerű párost, de rajongóik szerint az életben is összeillenének. A találgatásoknak ráadásul az olyan elkapott pillanatok is alapot adnak, mint a ValMar legutóbbi nagykoncertje, ahol Peti és Alkexandra a közös produkciójukat követően még hosszan néztek egymás szemébe – mintha senki sem lenne rajtuk kívül ezen a világon. Ki tudja, talán épp az énekesnek szól a forró felvétel? Az bizonyos: Peti is meg fogja csodálni!