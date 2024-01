Thaiföldről érkezett a rendkívüli bejelentés: máris megvan Majka utódja

Bár Majoros Péter Majka és Pápai Joci távozása a TV2-től sokakat meglepett, nincs ok pánikra az idei évadban sem, hiszen a csatorna megtalálta a páros méltó utódjait a Zsákbamacska című műsorban. Úgy tűnik, hogy a piacvezető csatorna nem tétlenkedett az elmúlt hetekben, hiszen nem csak egy, de rögtön két olyan párost is sikerült leigazolnia, akik már eddig is a nézők kedvencei voltak. Így minden bizonnyal ezután sem fognak csalódást okozni.

Majoros Péter Majka távozása után hamar meglett az utódja a Zsákbamacska című műsorban - Fotó: TV2

Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója rendkívüli bejelentést tett Thaiföldön a Borsnak, ahol jelenleg a Kísértés című reality-t forgatják.

Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója Thaiföldön tartott rendkívüli bejelentést. A Bors a helyszínen volt Fotó: Bors

– Úgy döntöttünk, hogy két műsorvezető-párosa is lesz a Zsákbamacskáknak. Az egyik ilyen Szente Vajk és T.Danny, a másik páros pedig Marics Péter és Pető Brúnó. Nagyon örülünk a választásnak, hiszen ezekkel az új műsorvezetőkkel több fiatal nézőt érhetünk el és így, még sikeresebb lehet a Zsákbamacska, mint az előző évad – nyilatkozta lapunknak a Tv2 vezérigazgatója.

Bár még Tillát is meglepte a páros távozása, a kémia meglesz a párosok között, így a jó hangulat is garantálható. Vajk és Danny a Dancing with the Stars-ban dolgoztak együtt, Marics Peti és Pető Brúnó pedig az Ázsia Expresszben bebizonyították az elmúlt években, hogy egy jó poénért nem kell a szomszédba menniük.