Forró képek a téli hidegben: Majoros Hajni bikiniben, Marics Peti Stana Alexandra combjával

Kétségtelen, hogy Marics Peti a hét győztese. Néhány nap alatt két bombázóval is hírbe hozták: a VALMAR új klipjében intim közelségbe került Radics Gigivel, akivel kis híján csókot is váltott. Ezt látva a rajongók persze rögtön összeboronálták őket, de nem ő volt az egyetlen… A klipben kosarast alakító Peti forró képet osztott meg, amint a Dancing with the Stars-ból ismert, szexi pompomlánynak öltözött Stana Alexandra combját karolja át. Ráadásul még a szintén Dancinges Lissák Laura is mellettük feszít aprócska szoknyában!

Majoros Hajni forró képéért rajonganak

S ha már dögös hölgy… Majoros Péter, Majka és családja a Maldív-szigeteken piheni ki a karácsonyi időszak megpróbáltatásait. Nem voltak restek családi fotót mellékelni a nyaralásról. Hiába a festői táj, minden szem az egykori nyuszilány, Hajni bomba alakjára szegeződött.

Íme a jóképű férj

A szerelmes kikapcsolódásnál maradva, egy váratlan romantikus fotó is napvilágra került a héten. Rúzsa Magdi nagyon visszafogott a szerelmi életét illetően. Bár hármasikreikről néha megoszt egy-egy életképet, férjét csak ritkán látni. Épp ezért is robbant fel az internet, amikor néhány napja összebújós szelfit posztolt Vilmossal, akivel 2017-ben keltek egybe.

Megyeri Csilla szinglisége is téma volt

A romantikus hangulat azonban nem volt jelen minden celebpárnál. Megyeri Csilla esetében egyenesen a kapcsolata végéért aggódtak a rajongók. A tévés személyiség és párja, Zsolt több mint tíz éve van együtt, ám az utóbbi időben nem jelentkeztek közös képpel. Ráadásul Csilla egy időben mintha nem otthonról posztolt volna. A Bors felkeresésére tisztázta az égető kérdést, hogy együtt vannak-e még!

— Úgy tűnik, hogy ami nincs az instán, az nem létezik… − kezdte a Borsnak nevetve Csilla. — Az igaz, hogy az utóbbi időben kevesebbet posztoltam, de nem csak Zsoltiról, hanem magamról is.

Lelkileg egy nehéz időszakon vagyok túl, vissza kellett találnom önmagamhoz, ráadásul mindketten nagyon elfoglaltak is voltunk.

— De ettől függetlenül köszönjük szépen, jól vagyunk, éljük az életünket, dolgozunk. Nemrég költözködtünk, ami szintén minden időnket felemésztette.

Ja, és igen, együtt költöztünk!

Ők váltják Majkát és Jocit

Az elmondottak szerint Csilla nem lett szingli, egy fontos szakításról azonban nemrég hírt kaptunk. Majka és Pápai Joci átigazolt a TV2-től, s pénteken a Bors elsőként tudta meg, kik pótolják őket! A csatorna megtalálta a páros méltó utódjait a Zsákbamacska című műsorban.

— Úgy döntöttünk, hogy két műsorvezető-párosa is lesz a Zsákbamacskáknak.

Az egyik ilyen Szente Vajk és T. Danny, a másik páros pedig Marics Péter és Pető Brúnó.

— Nagyon örülünk a választásnak, hiszen ezekkel az új műsorvezetőkkel több fiatal nézőt érhetünk el és így, még sikeresebb lehet a Zsákbamacska — nyilatkozta lapunknak a TV2 vezérigazgatója, Pavel Stanchev.