"Sok boldogságot nektek!" - csak úgy záporoznak a gratulációk Gelencsér Timinek és párjának

Gelencsér Timi mindig is féltve őrizte a magánéletét, éppen ezért nem meglepő, hogy azt is egy évig titkolta, hogy rátalált a szerelem. Választottja egyébként nem más, mint a sportolóból lett üzletember, Simon Mátyás, akivel mára már olyan komoly lett a kapcsolata, hogy nem csak örökbe fogadtak egy kutyát, de beköltöztek első közös lakásukba is.

Gelencsér Timi összeköltözött a barátjával (Fotó: Bánkúti Sándor)

„Luxus hely”

Timi az Instagram-oldalán osztotta meg az örömhírt, hogy szerelmével összebútoroztak, ráadásul nem is akárhol. A fiatalok egy látszólag luxuslakóparkba költöztek, ahol a fotók tanúsága szerint egy óriási, teraszos otthont választottak maguknak. Ez egyértelműen egy mérföldkő lehet Timi számára, hiszen először döntött úgy, hogy egy fedél alá költözik valakivel, így hát nem is csoda, hogy a rajongók elárasztották gratulációkkal.

Gratulálok és sok boldogságot kívánok nektek! Érezzétek jól magatokat ebben a gyönyörű lakásban!

– fogalmazott egy kommentelő, míg egy másik hozzászóló azon ámuldozott, hogy milyen gyönyörű környékre költözött a szépségkirálynő.

– Hűha, itt laksz? Luxus hely, nagyon szép! – írta, de persze nem csak jóindulatú kommentek érkeztek. Sokaknak feltűnt ugyanis, hogy Timi csak az egyik kutyáját vitte magával...

Mi lesz a kutyákkal?

Gelencsér Timiről köztudott, hogy nagy állatbarát, ráadásul két kutyus gazdája is. Licsi már hosszú évek óta a családjuk tagja, míg Fügét nemrég fogadták örökbe a barátjával. A költözés viszont szétszakította a családot, Timiékkel ugyanis csak a kiskutyájuk ment, a border collie az édesanyjánál maradt. A követők viszont kíváncsiak voltak a miértekre...

– Egy kicsit fura, hogy Licsi sokkal régebb óta van veled, és mégis Fügét viszed magaddal. Nagyon aranyos ő is, és megértem, hogy Licsi szereti anyukádat, de mégis te vagy a gazdája! Neki ez nem rossz, hogy otthagyod? Nyilván meg fogod látogatni, de szerintem örülne annak is, ha veletek mehetne – fogalmazott valaki, akinek az egykori szépségkirálynő készséggel válaszolt is.

Amíg otthon laktam, reggel eljöttem, este pedig hazaestem, így anyukám volt Licsivel egész nap! Neki anya a gazdi, mivel ő volt vele a legtöbbet!

– Múltkor is elmentem egy fotózásra és Licsi csak anyára figyelt, rám semennyire, úgyhogy el kellett küldenünk, mert nem tudtunk fotózni. A másik oldalon, anya is imádja Licsit, nem hagyta volna hogy elhozzam – árulta el Timi, tehát a rajongóknak nem kell aggódniuk, Licsi jó kezekben van.