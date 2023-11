Mindenki erre várt: Gelencsér Tímea megtette a nagy bejelentést - Fotó

Mint ahogy arról a Bors beszámolt, hétvégén lezajlott a Dancing with the Stars negyedik évadának hetedik élő show-ja is, ami már az elődöntő volt. Így tehet már csak három pár maradt a december 2-ai fináléra, azonban nem csak miattuk izgulhatunk.

Sokan örültke Gelencsér Tímea bejelentésének / Fotó: Bors

Óriási népszerűségnek örvend a TV2 műsora, ami hétről-hétről nézők tömkelegét szegezi a tévék elé, a kitartó rajongók Marics Peti és Stana Alexandra, T. Danny és Lissák Laura, valamint Krausz Gábor és Mikes Anna párosának szurkolhatnak a fináléban.

A nagy visszatérő

Azonban a döntősök mellett számos meglepetéssel készül még a csatorna, így mások mellett kiderült, hogy a műsor egyik házigazdája, Gelencsér Timi is a táncparkettre lép majd, aki a korábbi évadban szintén táncolt. A hírt a volt szépségkirálynő jelentette be az Instagram-oldalán.

Halkan megsúgom, hogy szombaton visszatérek a parkettre és most nem (csak) interjút készíteni. Várjátok már a győztesek táncát?

– írta Timi, aki rengeteg kommentet kapott, követői már nagyon várják, hogy ismét a parketten láthassák.