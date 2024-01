Nem lehet kibírni könnyek nélkül: újra fekete gyász borult Vajna Timi szívére

Vajna Timi sok nehézségen ment keresztül az életében, és a közvélemény sem kímélte őt. Fiatal korában brutálisan bántalmazták, és még előtte állt az élet, amikor megözvegyült. Sokan nem voltak vele együttérzők, ennek ellenére Timi azóta is gondosan ápolja Andy Vajna sírját, és számtalanszor megemlékezik néhai férjéről. Most ismét rátalált a szerelem és feleségül ment egy üzletemberhez, minden vágya pedig az, hogy kisbabája legyen. Sajnos azonban nem akar összejönni a fogantatás, így sok fájdalmas és kellemetlen orvosi beavatkozásra van szüksége. Timi azonban nem adja fel a harcot, mindent megtenne, hogy édesanya lehessen.

Az utolsó közös kép / Fotó: Instagram

5 éve, hogy meghalt Andy Vajna. A világhírű producer nagyon sokat tett a filmiparért, és azért is, hogy Magyarország forgatási világközpont legyen. Ahogyan azt a Bors is megírta, szívszorító szavakkal emlékezik erről az özvegy, Vajna Timi, történetébe pedig számtalan fotót is posztolt. Ezek között régi, fiatalkori képek is felbukkannak, ugyanakkor itt mutatta meg az utolsó közös képüket. Timi elmondása szerint az orvos azt mondta, a szívével minden rendben, a cukrára is kapott gyógyszert, hamarosan azonban mégis elhunyt.