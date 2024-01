Vajna Timi végre bejelentette a csodás hírt: aprósággal bővült új családja

Vajna Timi mögött nehéz időszak áll. Néhány éve meghalt szeretett férje, a világhírű producer, Andy Vajna, és bár még mindig gyakran látogatja mega sírját, az örökösnő újra férjhez ment, ráadásul nem is vagyontalan úriemberhez. Bár külső szemlélőként úgy tűnhet, hogy Timi élete csupa vidámság és csillogás, azért neki is meg kell küzdenie a saját démonaival. A híresség ugyanis már nagyon régóta szeretne saját kisbabát, és ezeddig hiábavalónak bizonyult a sok orvosi beavatkozás, csak nem jön össze a baba. Ezért most kedves állatait szeretgéli. Ismeretes, hogy Timi nagyon szereti a macskákat, s újdonsült férjével most vettek is egy gyönyörű kiscicát. Megvan tehát az első közös háziállat, új taggal bővült a család!