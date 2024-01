Hátborzongató! Símaszkos betörők leselkedtek Vajna Tímeára

Alig egy évvel ezelőtt szörnyű dolog történt Vajna Tímeával: betörők fosztották ki az otthonát. Amíg Andy Vajna özvegye Aspenben töltötte az ünnepeket, addig három férfi kipakolta a Los Angeles-i lakását, óriási károkat okozva ezzel Timinek. Bár ő nem tartózkodott az eset alatt otthon, a rosszfiúk a macskáival "összefutottak", de szerencsére nem lett bajuk a jószágoknak. Most viszont a történelem majdnem megismételte önmagát...

Vajna Tímea otthonába ismét be akartak törni. (Fotó: Vadnai Szabolcs / Hot)

Símaszkosok leselkedtek Vajna Tímea után

Bár az örökösnő gyönyörű és gazdag környéken lakik, megvan a hátulütője ennek is. Méghozzá az, hogy a fosztogatók előszeretettel leselkednek a környéken, hogy mikor tudják kipakolni a házakat. Most majdnem kapóra jött nekik a helyzet, hiszen a szélsőséges időjárás miatt sok helyen áramszünet volt, azaz nem működtek a riasztók és a kamerák. Így kerültek Timi háza elé is símaszkosok, akik minden követ megmozgattak, hogy bejussanak a luxusingatlanba. Eleinte kintről méregették a házat, majd valamilyen oknál fogva meggondolták magukat, és lemondtak arról, hogy közelebbről is megnézzék magunknak a 2,5 milliárd forintért vásárolt ingatlant, Timiék nagy szerencséjére....

– Figyelem! Sok helyen áramszünet van az őrült szél miatt, ezért megjelentek a betörők, mivel nem működnek a riasztóberendezések és a kamerák.

Épp most láttunk 3 símaszkos embert, akik a házunkat méregették. Kérlek, legyetek óvatosak, különösen azok, akik a Golden Globe-on vannak!

– fogalmazott az Instagram-oldalán Tímea.