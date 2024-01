Nagy Feró: Fájdalmas a fiam döntése, de fel voltam rá készülve

Egy szülő számára nincs felemelőbb pillanat, mint amikor látja, hogy a gyermeke már nemcsak próbálgatja a szárnyait, hanem már fel is fekszik a szél hátára és önállóan repül. Ez az érzés azonban fájdalommal is keveredik, hiszen ez egyúttal azt is jelenti, hogy a „fióka” kész elhagyni a fészek melegét, és önálló utakra lép. Nagy Feró nevetve kezdett el beszélni, amikor meghallotta a Bors kérdését a tagcserékkel kapcsolatban, de egy ponton elkomorult, hiszen mégis csak a fia az egyik, aki többé már nem a Beatrice tagja.

Nagy Feró egyik szeme sír, a másik nevet. (Fotó: YouTube)

„Vártam már, hogy megtörténjen”

– Két ember kiszállt, mert más terveik vannak. Ennyi az egész… – igyekezett félmondatokkal elütni az egyébként nem is olyan kis esemény élét Feró. Végül azonban kimondta, hogy mélyen érintette Kékői Zalán és főként a fia, Hunor távozása.

Az, hogy a fiam is kiszállt, érzékenyebben érint, de hogy őszinte legyek, vártam már, hogy megtörténjen.

– Félreértés ne essék, nem azért, mert vágytam erre, hanem mert ez egy teljesen természetes folyamat része.

Tudtam, hogy Hunor életében eljön majd a pillanat, amikor elkezdi keresni a saját útját és megpróbál a hozzá közelebb álló műfajokban alkotni valamit.

– Ennek most jött el az ideje és én boldogan fogom nézni, ahogy a fiókám szárnyal. Mindig mondtam neki, hogy nem szeretnék rátelepedni és biztosítottam róla, hogy nem veszem majd a szívemre, ha tovább lép – mondta lapunknak az élő legenda, aki boldogan emlékszik vissza arra a tizenhárom – bár inkább huszonpár évre –, amit a fiával tölthetett el az ország, sőt a világ színpadjain.

Hunor 13 év után távozik a zenekarból. (Fotó: YouTube)

„Természetes volt, hogy ő ül a dobok mögé”

Nagyon szép tizenkét év van mögöttünk, sőt ha azt vesszük ennél sokkal többről van szó, hiszen Hunor már kölyökkorában is dobolt a zenekarban egy-egy dal erejéig. Mi több, még kamasz volt, amikor a korábbi dobosunk lebetegedett egy koncert előtt és ő letolta velünk a teljes bulit.

– Amikor aztán az elődje kiszállt, természetes volt, hogy ő ül a dobok mögé. Először egy svájci turnén mutatkozott be, mint állandó tagunk – idézte fel emlékeit Nagy Feró, aki végül nem bírta ki és egy tréfával zárta a beszélgetést.

– Nagyon praktikus volt, hogy Hunor volt a zenekar dobosa, hiszen csak pár házzal lakik a szülői háztól és a próbateremtől. Így sosem késett! – nevetett a rocker.