Nagy Feró: Meg kellett szerettetnem magamat az unokákkal

Régóta tudjuk, hogy a Beatrice Kossuth-díjas frontemberét teljesen megváltoztatta az unokák érkezése: a kőkemény rockert azóta kenyérre lehet kenni. Nagy Feró viszont azt is elárulta lapunknak, hogy milyen a kapcsolata a trónörökösökkel.

Patrik imádja Nagy Feró zenéjét - Fotó: archív / Hot! magazin

– Minden unokához más türelem kell. Nem szabad egyből rájuk rontani, hogy „Itt a papa, tessék szeretni!” Nekem is meg kellett szerettetnem magamat velük. Noel, a legkisebb az elején rendkívül bizalmatlan volt velem szemben. Ebből a szempontból mindig is türelmes voltam. Úgy beszéltem a pólyás gyerekeimmel is, mintha felnőttek lennének; azt vallom, hogy ne úgy tekintsünk a kicsikre, hogy nem tudnak semmit. Ha felnőttként beszélgetünk a gyerekekkel, egy idő után megnyílnak. Amikor először meglátott fél éves korában, sírni kezdett – kezdte Feró a hot! magazinnak.

„A kényeztetéssel kapcsolatban állandóan problémák vannak”

Minden nagyszülő tejben-vajban fürdeti a kicsiket – nem is lehetne máshogy elképzelni ezt a helyzetet. Ebből pedig néha adódnak viták a frontember családjában.

– A kényeztetéssel kapcsolatban állandóan problémák vannak. Úgy vagyok vele, hogy a szülők felelnek 0–24-ben a gyerekekért. Nekem könnyű dolgom van: megkapom őket egy napra, akkor pedig azt csinálnak, amit akarnak, pont azért, hogy szívesen jöjjenek legközelebb, és érezzék, hogy jó nekik itt. Például én nem ismertem a saját nagyszüleimet, de a feleségemet imádták a nagyszülei, és szintén mindent megengedtek neki, így innen és persze édesanyámtól is sok inspiráció jött. Amikor csavargó voltam, volt, hogy eltűntem két hétre. Egyszer hazakeveredtem, anyukám pedig nem volt kiakadva. (Felnőttként már tudom, hogy ezt szörnyű volt átélnie...) Hazaértem, megkérdeztem, aludhatok-e itt, és azt mondta, miért ne aludhatnék, ott a szobám. Így neveltem a gyerekeimet, és ezt szeretném átadni az unokáknak is, hogy bármi történik velük, mindig lesz hova hazajönni, és mindig lesz a hűtőben kaja – mondta a családfő.

Nagy Feró feleségével és fiaival - Fotó: Szabolcs László / Hot! magazin

Nagy Feró csak vigyáz, hogy ne essen bajuk

A nemzet csótánya sokat tudna mesélni a családról és a szülői feladatokról; két felnőtt és sikeres gyermeke után most az unokáknak adja át a legnagyobb tanításokat az életről.

– A gyereknevelésben a legnehezebb az, hogy nem birtokolni kell a gyereket, hanem engedni kell, hogy kibontakozzon. Alakuljon ki a saját identitása, és tudjon róla, hogy ha én tanácsot adok, akkor nem biztos, hogy igazam van. Úgy kell nevelni, hogy aki veled felnő, az érezze magát szabadságban. Én csak segítség vagyok, aki vigyáz arra, hogy ne csináljanak önveszélyes lépést – magyarázta Feró. – Eleinte nagyon zavart a „nagypapa” szó! Utána, amikor Patrik először mondta, hogy „papa”, szinte elájultam! Mond­tam, hogy „Jé, ez nekem szól!” Azóta tulajdonképpen úgy szereplek a családban, mint papa, mint egy megmentő angyal.

Iszonyú jó érzést ad, hogy az unokák valami természetfeletti erővel szeretnek. Nem is gondolnám, hogy lehet engem ennyire szeretni, pedig de, és erre ők tanítottak meg.

Koncert a picik nélkül A Beatrice frontembere nagy bulit csapott az egyik budapesti arénában, az unokái azonban nem tartottak vele a jeles nap alkalmából. – Sajnos nem szeretik a hangos zenét, de elképzelhető, hogy a legnagyobbik, Patrik egyszer majd fellép velem, hiszen kívülről tudja a 8 óra munka című dalomat – áradozott a büszke nagyszülő.