Kisfiú lesz Nagy Feró negyedik unokája – „Vágyom már arra, hogy a karomban tarthassam”

A Beatrice frontembere hamarosan négyszeres nagypapa lesz. A Kossuth-díjas énekes izgatottan várja a pillanatot, amikor a legújabb családtagot a karjában tarthatja majd. Sokáig nem tudták, hogy milyen nemű babát vár fia és menye, de nemrégiben megmutatta magát a pici.

– Háromhónapos terhes volt a menyem, amikor megosztották velünk az unoka érkezését. Akkor még azt nem lehetett tudni, hogy kislány vagy kisfiú lesz, de kicsivel később úgy fordult, hogy megmutatta magát. Így marad Alizka a három fiú mellett az egy szem kislány, legalábbis egyelőre – újságolta boldogan lapunknak.

„Csak az számít, hogy egészséges legyen”

Feró bár kíváncsi volt a pici nemére, de elsősorban az számít neki, hogy minden rendben legyen a gyermekkel és az édesanyjával.

Titkon reménykedtem egy újabb lányban, hogy Patrik egy hugicát kap, de most másképp alakította a sors. Így is boldog vagyok, csak az számít, hogy egészséges legyen, és tudjam szeretni. Az arányok így helyre állnak a családban, hamarosan mindkét fiamnál két-két gyermek lesz – fűzte hozzá.

A büszke nagypapa lapunkkal azt is megosztotta, hogy mikor érkezik a legújabb családtag. Vágja a centit és izgatottan várja a nagy napot.

– Augusztus 20-a környékén érkezik. Már nem kell sokat várnunk, számolom a napokat. Amikor találkozom az anyukájával, mindig bekiabálok a hasába: „Itt a nagyapád, még maradj egy kicsit, majd szólok, ha jöhetsz!” Amikor a menyem szülni fog, mindenképpen mi is bemegyünk hozzá a kórházba. Patrikot a születése után már tizenöt perccel a karomban tartottam, most is erre vágyom, azonnal elmondhassam neki, hogy szeretem. Szerencsére a koronavírus-járvány miatt bevezetett szabályokat már eltörölték, így egészen biztos, hogy nem ütközünk akadályokba a látogatás miatt, nem úgy, mint amikor Aliz jött világra – mesélte.

Minden percét élvezi a nagypapaságnak. Fotó: Metropol

„Jól esik, hogy valaki ennyire ragaszkodik hozzám”

Feró és felesége számára azok a legboldogabb percek, órák, amikor a három unokájukkal lehetnek. Bár nem könnyű a gyerekkel, mert minden pillanatban felügyelni kell őket, az a szeretetcunami, amitől tőlük kapnak, pótolhatatlan érzés számukra.

– Imádnak a gyerekek hozzánk jönni, már olyan is volt, hogy egyszerre aludtak nálunk. Megmondom őszintén, embert próbáló mindkettőnknek, egyedül képtelenség lenne rájuk vigyázni. A kicsi Nimród miatt főleg, őt úgy hívjuk viccelődve magunk között, hogy a Veszedelem. Az asszonnyal közösen azért félig-meddig elbírunk vele, de minden mozdulatát figyelni kell – mesélte mosolyogva.

– Patrikkal már sokkal könnyebb, ő nagyfiú, csak fél szemmel kell felügyelni. Tőle már maximum egy puszit kapok, aztán megy tovább. Aliz viszont nagyon ragaszkodik hozzám. Beleül az ölembe, együtt eszünk, és folyamatosan szerelmet vallok neki, imádja. A kicsi Nimródkát viszont nem lehet lerobbantani rólam. Ha meglát, már kiabál, nyújtja a kezét, hogy vegyem föl. Attól fogva nem tudja senki levenni a karomról. Ő mindig a Papával akar maradni. Nincs attól varázslatosabb érzés, amikor megfojtanak a szeretetükkel. Jól esik, hogy valaki ennyire ragaszkodik hozzám. Egy csoda! – mesélte elérzékenyülve a zenész.

Ötven koncertet ad a Beatrice a nyár folyamán. Fotó: Illyés Tibor

Egész nyáron dolgozik

Amíg nem érkezik meg a kisfiú az öt és fél éves Patrik, a három és fél éves Aliz és az egyéves Nimród mellé, munkájának tesz eleget, amiből bőven kijut a nyárra.

– Koromhoz képest kitűnően vagyok és bírom a strapát. Van bőven elfoglaltságom, mert ha épp nem forgatok, akkor úton vagyok a zenekarral egy-egy fellépésre. Szeptemberig eddig 50 bulink lesz, de így van ez jól, hiszen pihentünk eleget a pandémia alatt. Számunka az is egy nagy buli, amikor utazunk a koncert helyszínére, jókat kajálunk a zenekarral, és rengeteget viccelődünk, nevetünk – mondta érdeklődésünkre.