Mikes Anna mellett már most teljesen megváltozott Krausz Gábor – fotó

Elképesztő átalakuláson ment keresztül fizikálisan és lelkileg is Krausz Gábor az elmúlt hónapokban. Miután sokkolva az országot, bejelentette, hogy külön utakon folytatják Tóth Gabival, igent mondott a TV2 felkérésére a Dancing with the Stars műsorban. A Séfek séfe sztárja akkor még nem gondolta, hogy az a bizonyos igen mennyire megváltoztatja az életét…

Anna és Gábor az egész ország szívébe belopta magát a Dancing with the Stars alatt. (Fotó: Csudai Sándor)

Krausz Gábor új ember lett

Rengeteget kapott a Dancing with the Starstól a műsor évadának győztese. Krausz Gábor kicsit félve kezdte el a próbákat, hiszen addig teljesen a komfortzónáján kívül esett a tánc. De nagyon lelkes volt, hiszen ahogy többször is kifejtette: a legjobbkor érkezett az életébe a felkérés. Mert a próbák, a teljesen új közeg, a teljesen új mindennapi rutin elterelte a figyelmét a válásról, kiszakította a valóságból. Adásról-adásra látszott rajta a változás, nem csak a tánctudása lett egyre jobb, fogyott 12 kilót, de egyre inkább felszabadultabb volt a mozgása, sőt ő maga is. De saját bevallása szerint másban is nyomon követhető az átalakulás: rengeteget változott mentalitásban és türelemben. Ahogy a Disney adásban „szörnyből” herceggé változott. S azt sem titkolta, hogy ehhez a változáshoz és nem csak a táncban, partnere, Mikes Anna kellett.

Kivirult Mikes Anna mellett Krausz Gábor (Fotó: Instagram/Mikes Anna)

A szerelem mosolygóssá tette

Krausz Gábor és táncpartnere közt a vonzalom szép lassan kialakult és amit a nézők csak remélni tudtak: szerelem szövődött köztük, amit január elején hivatalosan is felvállaltak. A TV2 sztárja lapunknak korábban azt is elárulta, hogy a műsorral azon kívül, hogy elterelje a figyelmét, más célja is volt. Szerette volna, hogy a nézők ne csak a gyakran mufurc Krausz Gábort ismerjék, akit a Séfek Séfe adásaiban látnak. Mert van neki több oldala is, például egy kedves, érzékeny, amit eddig csak azok ismertek, akik közel állnak hozzá. És ez úgy látszik sikerült is, elég csak ránézni a Mikes Annával közös fotóikra: állandóan mosolyog, mint egy szerelmes férfi.