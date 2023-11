Őszinte vallomást tett Krausz Gábor: "Most azt érzem, jó helyen vagyok!"

Izgalmakból és könnyekből most sem volt hiány, a TV2 táncos show műsora most is varázslatosra sikerült. A versenyzők Disney-dalokra táncoltak, ami hol vicces, hol érzelmes produkciókat eredményezett. Krausz Gábor és táncpartnere, Mikes Anna A szépség és a szörnyeteg bőrébe bújtak és ha a zsűri nem is volt maradéktalanul elégedett, kiemelték, hogy a sztárséf adásról-adásra rengeteget fejlődik.

Krausz Gábor szörnyetegből herceggé változott a DWTS negyedik adásában (Fotó: BS)

Krausz Gábor: Ez az oldalam még nekem is új volt!

– Nagyon éltem ezt a produkciót, végig jól éreztem magam, tényleg csodás volt minden – vallott érzéseiről a műsor után a Borsnak Krausz Gábor. – Minden tánc után, amikor már a zsűri előtt állunk, akkor érzem, hogy már lejött rólam a feszültség, most is így volt. Előtte stresszes, előtte van feszkó, de amikor már Ördög Nóriék előtt állunk nyugi van, kifújom magam, utána már nincs semmi gond.

A sztárséf korábban azt mondta a Borsnak: a műsorral két célja volt. Egyrészt, hogy a szakítás után lekösse a figyelmét, ez sikerült is és mostanra megnyugodott. Másrészt pedig, hogy egy másik oldalát is megmutassa a nézőknek, ne csak a gyakran mufurc Krausz Gábort ismerjék, akit a Séfek Séfe adásaiban látnak. Mert van neki több oldala is, például egy kedves, érzékeny, amit eddig csak azok ismertek, akik közel állnak hozzá. És ez úgy látszik sikerül is, adásról-adásra látszik rajta a változás, nem csak a tánctudása egyre jobb, de egyre inkább felszabadultabb a mozgása is. De saját bevallása szerint másban is nyomon követhető ez az átalakulás: rengeteget változott mentalitásban és türelemben. Ahogy a Disney adásban „szörnyből”, herceggé változott.

– Szerintem sikerül hétről-hétre új oldalamat megmutatnom a nézőknek, ez a mostani még számomra is új volt, és nagyon örülök, hogy ezt is meg tudtam mutatni. Ebben a táncpartneremnek, Mikes Annának hatalmas szerepe van. A jövő hétre is tartogatok meglepetést, az ötödik oldalamat is megmutatom – nevetett Gábor, hozzátéve, az elején nem gondolta, hogy eljut eddig. – Meg sem fordult a fejemben, hogy ilyenkor még itt leszek, igaz Annában bíztam, mert eddig mindenkit elvitt az ötödik, hatodik adásig, ciki lett volna, ha engem nem.

„Tavaly egy dagadt pasi voltam”

Arról is kérdeztük Gábort, szeretne-e egyszer 30 pontot kapni, mint a többi sztár versenyző. A negyedik adásban T. Danny és Lissák Laura megkapták a műsor első 10 pontját.

Mindenkinek ez a célja, de ahhoz azért nagyon sokat kell tenni!

De mindig úgy megyünk neki, hogy annyi legyen! De nem bánom, hogy nem kaptuk még meg a maximumot, nem kaptunk 10 pontot egyik zsűritagtól sem, mert ez motivál hétről-hétre, még jobbnak lenni, fejlődni még tovább! Tudod, a focimeccset sem az első percben kell megnyerni, hanem a 90. percben. Szóval van még időnk! De arra továbbra sem gondolok, hogy akár meg is lehet nyerni ezt a versenyt!

Jövő héten már minden párosnak két táncot kell bemutatnia, ami miatt még többet próbálnak majd. Ez extra igénybevétel, igaz, ahogy a sztárapuka korábban fogalmazott: a teste is változik folyamatosan, alkalmazkodik az eddig számára ismeretlen mozgásokhoz, már izomláza sincs. És nem lehet amellett sem elmenni, hogy a tavalyi Séfek Séfe műsorban jól láthatóan gömbölyödött a hasán a séfkabát. A sztárséf nem csak a Disney esten vált szörnyből, herceggé.

Igen, ott még egy dagadt pasi voltam, most járok 12 kiló mínusznál. De mindig van még hova fejlődni! De most azt érzem jó helyen vagyok, jó irányban vagyok, minden jó most

– összegezte érzéseit Krausz Gábor.