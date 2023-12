Krausz Gábor sejtelmes vallomása Mikes Annáról: Nem fogunk eltávolodni egymástól, nem engedjük el egymás kezét!

A DWTS idei összes adásához hasonlóan a döntő is elképesztő izgalmakat, drámai pillanatokat és könnyeket is hozott. Miután T. Danny-t kihirdették harmadiknak, már csak az volt a kérdés: Krausz Gábor Mikes Annával, vagy Marics Peti Stana Alexandrával lopta-e be jobban be magát a nézők szívéve, melyik páros nyűgözte le őket legjobban.

Krausz Gábor szerint napok kellenek ahhoz, hogy ezt feldolgozzák Fotó: BS





Krausz Gábor: Azt hittem Stohl András viccel!

Mikes Anna és Krausz Gábor győzelmük után szorosan összebújva adtak interjút lapunknak. A gyönyörű táncosnő saját bevallása szerint még mindig nem tértek magukhoz és már három adás óta elképesztő ami velük történik. És olyan szinten nem számítottak erre, hogy Anna hitetlenkedve arrább is ment az ítélethirdetés után párjától, sokkot kapott.

- Egyszerűen még nem fogjuk fel ezt az egészet, kell pár nap amíg ezt feldolgozom, de boldog vagyok – mondta a győztes sztárséf a trófeáját a kezében tartva. - Én azt hittem, Stohl András megint csak viccel, és rosszul mondja a nevemet, mint a múltkor Radics Gigiéknél. Persze azért gondoltam, hogy a döntőben azért ezt nem játssza el, de most nem fogja fel az agyam, hogy mi van. De egy biztos, végtelenül hálásak vagyunk mindenkinek itt a a stábban, mindenkinek, aki ehhez hozzájárult!



Nem csak a parketten működött Krausz Gábor és Mikes Anna között a kémia Fotó: BS / Bors



Legjobbkor jött életébe a műsor és Mikes Anna

Krausz Gábor nem titkolja, a műsor a legjobbkor jött az életébe. Mint ismert, augusztus elején a Séfek séfe sztárja közösségi oldalán bejelentette, hogy hat évvel a megismerkedésük után úgy alakult, külön utakon folytatják Tóth Gabival. A szakítást kudarcként élte meg, ezért örült a TV2 felkérésének, az új kihívás, a kőkemény próbák kicsit kiszakították a valóságból és elterelték a figyelmét a magánéletéről. Ezért sokan, például döntős partnere, T. Danny is úgy gondolják: győzelme a szív diadala.

- Igen, így is fel lehet fogni. Nagyon megszerettem a két másik döntős fiút, összebarátkoztunk, de Annával ma úgy jöttem ide, hogy velünk számolni kell! Hogy mi nem adjuk fel, nem engedjük el a győzelmet, hogy mi odatesszük magunkat, ahogy egész héten a próbákon. Talán ez is szimpatikus volt a nézőknek, vagy ha nem ez, akkor más, de ezúton is nagyon köszönjük a rengeteg szavazatot.

Gábort arról is kérdeztük, hogy neki mit adott a műsor, ahol nem csak táncolni tanult meg, hanem egy önismereti utazás is volt egyben.

Megtanultam, hogy higgyek magamban, és bízzak meg abban, aki nekem jót akar! És azt is, hogy bármire képes az ember, hogyha időt, munkát, energiát fektet bele, akkor tényleg bármi megtörténhet. Ahogy Anna is mondta, visszataláltam önmagamhoz és ez tényleg gy van. Bár igazából nem vesztettem el magam, csak más, új oldalaimat is megismertem, amik bennem voltak, csak eddig még én sem tudtam róla. Megerősödött az önbizalmam, erőre kaptam, tele vagyok energiával és nagyon motivált vagyok a jövővel kapcsolatban!

A jövő, amiben saját bevallása szerint párjának, Annának is szerepe van. Mert amikor megkérdeztük, mi fog hiányozni nekik legjobban a műsor, a folyamatos együttlét után a másikból, Gábor konkrét választ adott.