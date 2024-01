„Állandó csata folyik köztük emiatt” – Kiderült III. Károly és Kamilla sötét titka

Hosszú és küzdelmes utat járt be a királyi pár, III. Károly és második felesége, Kamilla királyné, mire kimondhatták a boldogító igent. A királyné sokáig az ország egyik leggyűlöltebb személyének számított, sokan ugyanis őt tartották felelősnek Károly és Diana hercegné válásáért. Mára Kamilla megítélése jelentős mértékben javult, a házaspár kapcsolata pedig évek óta harmonikus és stabil... Ám akad egy olyan kérdés, ami még ennyi év után is vitát szít kettejük között.

Kamilla, III. Károly, Vilmos és Katalin / Fotó: AFP

A pár általában igen toleráns és megértő a másik igényeivel szemben, azon viszont mindig összevesznek, kinyissák-e az ablakot: Károly ugyanis szereti, ha hűvös levegő járja át a házat, ellenben a királyné jobb kedveli a meleget.

Állandó csata folyik köztük emiatt. Károly kinyitja az ablakot, mire Kamilla rögtön odalopakodik és bezárja

- mondta el Kamilla testvére, Annabel Elliot, majd sietett hozzátenni, hogy nem kell komoly civakodásra gondolni: a házaspár sokkal inkább játékos ugratásként kezeli ezt a kérdést. Robert Hardman királyi szerző legújabb, III. Károlyról szóló életrajzi kötetében (Charles III: New King, New Court. The Inside Story) Annabel ki is fejtette, hogy bár egy ország uralkodói, a zárt ajtók mögött a király és a királyné is csak olyan, mint akármelyik, hétköznapi házaspár.

Olyanok, mint bármelyik pár, akik már régóta együtt vannak. Rengeteg vicc és civódás… Ők olyanok, mint a jin és a jang

- jelentette ki Annabel, a Daily Express beszámolója szerint.