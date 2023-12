Megszólalt a testbeszéd-szakértő: erről árulkodik Katalin hercegné friss fotója

A királyi családról azóta nem készültek hivatalos fotók, hogy III. Károly királyt megkoronázták volna. Akkor a képeken nem szerepelt Harry herceg és Meghan Markle sem, és ez most sem volt máshogy...

Kamilla királyné, III. Károly király, Vilmos herceg és Katalin hercegné Fotó: AFP

A napokban azonban ismét hivatalos fotók készültek Károly királyról, Kamilla királynéról, Vilmos hercegről és Katalin hercegnéről, ugyanis a Buckingham-palotában megtartották az ilyenkor szokásos éves diplomáciai fogadást. A családtagok különleges öltözéket viseltek a képeken, a szakértők szerint ezzel a királyi család egységét kívánták kifejezni. A vidám hangulatú, ám hivatalos képek különleges üzenetet hordoznak, különösen Katalin hercegné számára.

A neves testbeszéd-szakértő, Judi James, aki a brit királyi család egyik legnagyobb ismerője, természetesen ezúttal is kielemezte a felvételeket. Fontos megállapításokat tett a családtagokról, amelyeket alátámasztanak az elmúlt napok történései is.

A szakértő szerint a képek arról tanúskodnak, hogy Károly király nem kedveli a fotózásokat, Vilmos herceg ugyan mosolyog a képeken, de ő is egy kicsit feszültnek tűnt. Viszont Katalin hercegné higgadtságot mutatott a lazán összekulcsolt ujjaival, ugyanez mondható el Kamilla királynéról is, aki szintén erőt sugároz a képeken.

A walesi hercegné testtartásával igazodott férjéhez, ugyanakkor azt sugallja, hogy a nehézségek ellenére is nyugodt marad, és hivatalos kötelezettségeit továbbra is maradéktalanul teljesíti. A fotó ezenfelül azt is üzeni a világnak, hogy a brit királyi család ezt a 4 főt tartja a legfontosabb királyi személyeknek, eközben Harry herceg és Meghan Markle még távolabb kerültek a családtól – írja a Mirror.