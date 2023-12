"Szeretni nem felejtünk el soha" - Hannaróza első születésnapja elvált szülők gyermekeként

Tóth Gabi mögött rendkívül nehéz időszak áll. Miképpen azt legújabb slágerében, az Átkozott nyárban is megénekelte, küzdött azért, hogy az elvárásoknak megfelelően éljen, Isten azonban egy különlegesebb sorsot szánt neki, éppen ezért nem lehett ő rendes feleség. A nyáron robbant a hír, miszerint az ország elsőszámú álompárja, Tóth Gabi és Krausz Gábor elválnak, és bár ez önmagába megdöbbentette emberek millióit, az igazán nagy kérdés az volt, hogy mi lesz most a kis Hannarózával.

Gabi és Gábor gyönyörű párt alkottak

Mindenki azt gondolta, hogy Krausz Gábor és Tóth Gabi kapcsolata tökéletes. Az orvosok azt mondták, a gyönyörű énekesnőnek nem lehet gyermeke, mégis megfogant Hannaróza, a kislányra pedig mindketten csodaként tekintenek. Gábor magára tetováltatta Gabi arcképét, és amikor hívánós és terhes volt, még rakottkrumplit is vitt neki a Sztárban sztár leszek! forgatására.

Sokakban tehát elsősorban az a kérdés fogalmazódott meg, hogy hogy történhetett mindez? Miért? Hamarosan azonban eljutottunk a fontosabb kérdésig: mi lesz most a kis Hannarózával? Nos, a kislány jól van, bár bizonyára megviseli szülei válása. Mindazonáltal igyekeznek tartani a jó kapcsolatot a szülők, hogy gyermeküknek jó legyen. Most például nyilvánosan gratulált Tóth Gabi Gábornak, amiért megnyerte a Dancing With the Starst.

Születésnapos a kislány

Hannarózát a szülei hatalmas szeretettel veszik körül, és bizonyára igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne sérüljön nagyon a válás miatt. Ma van a kislány születésnapja, emiatt pedig Tóth Gabi köszöntötte elsőként:

Együtt mindenen. Drága életem, kislányom! Nehéz hetünk volt, de nevetni , szeretni nem felejtünk el soha! Isten éltessen sokáig drága Hannaróza! Nincs olyan, amit együtt ne vészelnénk át, hisz egy csoda vagy! Köszönöm, hogy az anyukád lehetek! Jelentem, a cumiról is leszoktunk a héten

- írja.

