Először szólalt meg Tóth Gabi Krausz Gábor és Mikes Anna kapcsolatáról

Egy egész ország szíve tört össze, amikor Tóth Gabi és Krausz Gábor bejelentették a válást. Mindenki csak kapkodta a fejét, hiszen az egyik pillanatban Gábor még rakott krumplival kedveskedett Gabinak, magára varratta feleségét, gyermekük született és közös családi házat vettek vidéket, a következő pillanatban pedig - különféle fricskákra hivatkozva - azt mondják, hogy megromlott a házasságuk. Ráadásul itt nincs is vége, hiszen Gabira hamar rá is találta szerelem a Fricska Táncegyüttes egy tagjával, akik azóta már hivatalosan is vállalják a kapcsolatukat. No de mi a helyzet Krausz Gáborral?

Gabi és Krausz Gábor gyönyörű párt alkottak

Krausz Gábor saját bevallása szerint csodát tett vele a Dancing With the Stars, és ez segített neki túllépni a váláson. A mesterszakács meg is nyerte a versenyt, amihez - mindenki döbbenetére - Tóth Gabi is gratulált. Ez azért olyan furcsa, mert mióta bejelentették a válást, Gabi úgy tesz, mintha Gábor nem is létezne: nem beszélt róla és nem szólt a nyilvánosság előtt hozzá, ez azonban most megváltozott:

Tóth Gabi gratulált Krauszéknak / Fotó: Instagram

