"A házasság is benne van a pakliban" – Krausz Gábornak sikerült továbblépnie?

Kétség sem fér hozzá, hogy Krausz Gábor 2023-as éve igencsak eseménydúsra sikeredett. Volt része csalódásban a házasságát illetően, de szerencsére megtapasztalta a felhőtlen boldogságot is a Dancing with the Stars műsorában. A sztárséf ugyanis mindenkit meglepett azzal, hogy nemcsak a konyhában mozog otthonosan, de bizony a parketten is megállja a helyét. Nem csoda azonban a siker, hiszen Gábort Mikes Anna istápolta és tanította az elmúlt hetekben, most pedig már itt állnak a döntő kapujában... A rajongók imádják őket, elképesztő mennyiségű szavazatot kapnak, de amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a párost nemcsak a parketten látnák együtt szívesen.

Egy párt alkot Krausz Gábor és Mikes Anna? (Fotó: Markovics Gábor)

"Kell még egy kis idő"

Miután Tóth Gabi és Krausz Gábor bejelentette a válását, szingli nők hada rohamozta meg a sztárséfet a közösségi médiában. Aztán elkezdődött a Dancing, és mindenki látta, hogy Gábor és a táncpartnere között valami különleges kémia van. Innentől kezdve pedig nem is volt visszaút: ezrek drukkolnak azért, hogy a páros a való életben is együtt legyen!

Lénárt Évi jósnő el is árulta, hogy erre mekkora az esély:

Anna nagyon jó hatással van Gáborra, megszerettette vele a táncot. Ezen a hétvégén is kifejezetten jól fognak szerepelni, hiszen a tánc nem csak a verseny miatt fontos Gábornak, hanem egy lelkimegnyugvás is a számára a magánéleti drámák után

– kezdte a Borsnak a sztárjósnő, aki bár azt látja, hogy a séf egy komoly kapcsolatra jelenleg nem áll készen, a jövőben viszont már annál inkább. És, hogy a rajongókat is megnyugtassuk: Anna is ennek a jövőnek lehet a része.

– Azt látom, hogy egy komoly kapcsolatra még nem áll készen, kell neki még egy kis idő. Viszont tagadhatatlan, hogy Annával jól kijönnek, és nem tartom kizártnak, hogy a későbbiekben még közelebb kerülnek egymáshoz. Még a házasság is benne van a pakliban – tette hozzá a parapszichológus, aki egyébként már azt is megjósolta, hogy szerinte kik állnak ott a döntőben.

