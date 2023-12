Élő adásban üzent kislányának Krausz Gábor

Noha a táncos produkciókat követően a versenyzők hallgatják az értkelést, esetleg az elhangzottakra reagálnak, Mikes Annával lejtett tangóját követően Krausz Gábor a Dancing with the Stars döntőjének második produkciója után magához ragadta a szót, és a tévén keresztül üzent Tóth Gabival közös, 2009 decemberében született, épp holnap negyedik születésnapját ünneplő kislányának, Hannarózának. Boldog születésnapot kívánt neki, és biztosította róla: holnap érkezik ő is és a torta is!

Stohl András nevetve később meg is jegyezte: ezután majd biztos sokan ragadják meg a telefonjukat, és voksolnak a sztárséfre, aki azonban kijelentette: "Ne ezért szavazzanak ránk!"