Szabó Zsófit kinevették a kommnentelők: „De nagy bohóc vagy Zsófika”

Szabó Zsófit is elérte a karácsony hangulata, no meg az, hogy többé nem láthatják a nézők reggelis műsorvezetőként, ezért búcsúzóul egy közös képet rakott ki „kedvenc” kollégájával, Miller Dáviddal. A kettejük kapcsolata is megélt egy két bukkanót, hiszen korábban az emberek összeboronálták őket, és hát ki ne emlékezne Zsófi beszólására műsorvezetőtársának.

Az internet népe legalábbis nem felejt, így kapva kaptak az alkalmon, hogy újra felhánytorgassák a színésznő ballépését.

A Redditen igazi kommentcunami alakult ki a poszt alatt, sokan viccnek tartják Zsófi megnyilvánulását.

De nagy bohóc vagy Zsófika… „legjobb barátom”, de azért ország világ előtt szépen lealáztad szegény csávót… Most meg jön az ömlengés… Vicc vagy

– írta az egyik kommentelő, de volt, aki azt mondta, hogy tökéletesen tükrözi Zsófi személyiségét.

Azonban voltak, akik a védelmükbe védték kedvencüket, mondván jobb lenne, ha elengednék a múltban történteket.

„Az szerintem egy félrement vicc volt. Nincs humora, ennyi. Én ezen nem lovagolnék, biztos a srác se teszi... Vannak ennél fontosabb dolgok. VAGY ÉPP cinkebb dolgok, amivel jobban megéri foglalkozni ha már szenny dolgokkal kell” – fejtette ki véleményét a felhasználó.



Összehozták Dáviddal is

Bár Szabó Zsófi nagyon óvja magánéletét az év elején olyan pletykák is felreppentek, hogy Miller Dáviddal jött össze. A kémia már a képernyőn keresztül is látszódott, gyakran izzott köztük a levegő. Nem is kellett több, egyből be is indultak a találgatások, hogy a két műsorvezető egy párt alkot.

– Már bocsi, de bármennyire is jóban vagyok a munkatársammal, nem nézek rá úgy, mint életem szerelmére, főleg nem akkor, ha vesz a kamera. Az meg a másik, hogy Dávid keze szépen elkalandozott… – írta egy kommentelő az egyik közös képükhöz korábban.