Stana Alexandra megtörte a csendet: kiderült, mi van köztük Marics Petivel

Most már egyre biztosabb, hogy nem csak alaptalan pletyka Stana Alexandra és Meggyes Dávid kapcsolatának válsága, hiszen egyre több ismerős szólal fel a szerelmesekről. Korábban egy közeli barát erősítette meg az egyik napilapnak, hogy a páros között egyelőre akkora az ellentét, hogy külön is költöztek. Vagyis egészen pontosan a táncosnő volt az, aki összecsomagolt és otthagyta Dávidot, aki a jelek szerint nagyon nem szeretné, hogy ez a mosolyszünet sokáig tartson. A közösségi oldalakon ugyanis többször üzent Szandinak kommentek formájában, de válasz eddig nem nagyon érkezett ezekre a próbálkozásokra. Ahogy arra sem, hogy valójában hányadán állnak most egymással, hiszen sem Alexandra, sem pedig Dávid nem kívánt nyilatkozni.

Ám most úgy fest, a táncosnő meggondolta magát…

Együtt van Marics Peti és Stana Alexandra?. (Fotó: hot! magazin)

„Visszatértünk a saját életünkhöz”

Szandiék "majdnem szakításába" belekeveredett Marics Peti is, akivel a táncosnő a Dancing with the Stars műsorában dolgozott együtt. Az énekes neve annak kapcsán merült fel, hogy összeszűrhette a levet partnerével, és emiatt állhat most a bál Stana és Meggyes között. Az, hogy ennek a feltételezésnek mekkora a valóságalapja, azt nem tudjuk, az viszont valóban beszédes, ahogy Peti és Szandi a kamerák előtt viselkedett, például a Mokka egyik interjújában. Talán emiatt pletykáltak féltékenységről is, illetve arról, hogy az üzletember rendszeresen bejárt Maricsék próbájára a Dancing alatt…

A táncosnő most viszont választ adott arra, hogy mi van köztük Petivel, ám előre szólunk: nem az, amit a rajongók remélnek!

Mind a ketten visszatértünk a saját életünkhöz, és mondanom sem kell, mindketten nagyon elfoglaltak vagyunk. Így azóta csak pár szót beszéltünk, de a barátság nem szűnik meg!

- fogalmazott az Instagram-oldalán egy kérdésre válaszolva Alexandra, aki egyúttal tisztázta is magát, hiszen mint fogalmazott: Petivel csak barátok!

Alexandra és Peti csak barátok. (Fotó: Instagram)

A jósnő is megszólalt

Lénárt Évi már számtalan hírességnek előrevetítette a jövőjét, a Dancing with the Stars műsorában pedig minden jóslata bejött. Így nem meglepő módon kíváncsiak voltunk, mit lát Stana Alexandra és Marics Peti történetében.

Úgy látom, hogy ez a mosolyszünet Stana Alexandra és Meggyes Dávid között nem Marics Peti miatt van...

– kezdte határozottan Évi, aki tehát nem a féltékenységet, és nem is a "megcsalást" látja a problémának. Ennél sokkal összetettebb bajok vannak Szandiéknál.

„Valójában Szandiék között mindig voltak elnyomott problémák, amelyeket nem sikerült megbeszélni, és inkább besöpörték a szőnyeg alá. Na meg Dávid már készen állna a családalapításra, de Alexandránál ezt nem látom... Ő még a karrierjére koncentrálna, a gyermekvállalás nála a jövő zenéje” – tette hozzá a jósnő, akinek szavait ismét alátámaszthatják Dávidék, hiszen pont a Párharc műsorában hangzott el az, hogy az üzletember mennyire szeretné, ha bővülne a családjuk. Nos, a táncosnő ott sem volt elragadtatva ettől az ötlettől.