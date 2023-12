Lágy érintések, forró pillantások: Gyanakodnak a rajongók Marics Petire és Stana Alexandrára - videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a pletykák szerint válságba került Stana Alexandra és Meggyes Dávid kapcsolata. A szerelmesek még két évvel ezelőtt találtak egymásra, bár igaz, a megismerkedésük nem volt valami zökkenőmentes. Tudniillik, az üzletember akkor még Horváth Gréta férje volt, akit aztán a gyönyörű táncosnőre cserélt le. Válásuk miatt hónapokig hangos volt a magyar sajtó, s most úgy tűnik, a történelem megismétli önmagát...

Stana Alexandra és Marics Peti lebukott? (Fotó: Bors)

Féltékenység miatt romlott meg a kapcsolatuk?

Szakításról jelen esetben még nem beszélhetünk, azonban azt már több portál is kész tényként közölte, hogy Alexandra és Dávid kapcsolata annyira félrecsúszott, hogy a táncosnő már el is költözött kedvesétől. Sőt, a Dancing with the Stars öltözőiben olyan pletykák is szárnyra kaptak, hogy a szerelmesek közé a zöld szemű szörny férkőzött be, s ez akkora éket vert a románcukban, amin már nem lehet segíteni. A bennfentesek beszámolói alapján az üzletember a showműsor próbáin is szemmel tartotta kedvesét, Marics Peti miatt... A ValMar szívtiprója ugyanis nagy nőcsábász hírében áll, Dávid pedig talán attól tartott, hogy barátnőjére is szemet vethet az énekes. Az, hogy ez jogos félelem volt-e, nem tudjuk, mindenesetre Szandi nyilatkozatai Petivel kapcsolatban adnak némi alapot a találgatásoknak. Ahogy az sem elhanyagolható tény, hogy kettejük között is forrt a levegő...

Marics Petire gyanakodnak a rajongók

Úgy tűnik, hogy nem csak az ismerősök pletykálnak Stanáról és Maricsról, de már a rajongóknak is szemet szúrt, hogy ez több volt, mint tánc... Történt ugyanis, hogy a Dancing utolsó adása előtt a Mokka vendégei voltak a döntős párok, Szandiék pedig többször is, eléggé félreérthető helyzetbe kerültek. A videó magáért beszél: jól látszik, ahogy Peti szinte végig táncpartnere combját fogja, Alexandra pedig két kézzel ölelgeti az énekes karját, vagy éppen a hátát simogatja. Ez persze nem jelent még semmit, de a rajongók így is biztosra veszik, hogy valami alakul a páros között.

Érdekes, ahogy fogja a csajt. A többiek még távolabb ülnek egymástól. Szandinak is végig a Marics combján az alkarja, vagy 2 kézzel ölelgeti a Marics jobb kezét, simogatja a hátát

– írta egy gyanakvó hozzászóló, akivel rengetegen egyetértettek. Sőt, volt olyan is, aki pofátlannak nevezte őket, mondván, hogy így nem viselkedhet valaki, aki párkapcsolatban él. És állítólag Szandi még foglalt...

– Olyan fura ez. Ebben az interjúban tényleg olyanok voltak, mint egy pár. Simogatták egymást, állandóan egymáson volt a kezük, stb. Na, most vagy ennyire természetes ez a kontakt, hogy fel sem tűnik nekik, vagy annyira pofátlanok, hogy lesz*rják Stana párját, akivel kitudja mióta nincs együtt... – fogalmazott valaki más, de persze akadt olyan is, aki szerint csak túlgondolják egyesek ezt a dolgot. A tánc ugyanis annyira intim dolog, hogy akaratlanul is közel hozza az embereket. Ahogy a következő delikvens írta: Maricsékkal is ez történhetett, valahol a barátság és a szerelem között vannak Alexandrával.

– Szerintem ez kicsit túl van tolva. Aki táncol, vagy táncolt tudja, hogy a partnerek között egy nagyon érdekes, bensőséges kapcsolat alakul ki, ami valahol a barátság és a szerelem között van. Így tudnak jól együttműködni, bizalmasai egymásnak, hiszen a színpadon sokszor érzelmekkel fűtött szerelmespárt kell alakítaniuk. Ettől függetlenül nem biztos, hogy együtt vannak – védte meg az énekest.

Ám, hogy mi lehet az igazság, azt csak az érintettek tudhatják. Mi viszont most megmutatjuk a szóban forgó videót, amiben a 3. perctől láthatod az említett jeleneteket.