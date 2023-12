Ez durva volt: Stana Alexandra élő adásban pofozta fel Marics Petit

Marics Peti és Stana Alexandra egy igen dinamikus, erőteljes modern tánccal készült új produkcióként a Dancing with the Stars döntőjére. Táncuk olyannyira erőteljesre sikeredett, hogy a legvégén – természetesen a koreográfia részeként – Szandi egy pofont is lekevert Petinek, aki dühödten nézett rá válaszként – mondanunk sem kell, ugyancsak a színpadi produkció részeként.

A táncosnőt láthatóan meg is viselte érzelmileg mindez, hiszen ahogy véget ért a tánc, ki is csordultak a könnyei.