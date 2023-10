Ördög Nóra köldökig kivágott ruhában nyűgözte le a TV2 nézőit – Videó

A nézők legnagyobb örömére folytatódik a TV2-n a Dancing with the Stars 4. évada, ami már a múlt héten leadott első adással is rendesen meglepte a közönséget, hiszen a sztárok olyan táncelőadásokkal készültek, hogy szinte mindenkinek leesett az álla – de valakinek sajnos el kellett búcsúznia a versenytől.

Dancing with the Stars / Fotó: Szabolcs László

Feszült és szomorú volt a végjáték, de végül Simon Kornél és a táncpartnere, Szőke Zsuzsanna voltak azok, akik kiestek. A színész egyáltalán nem örült ennek, és hangot is adott a nemtetszésének – a többiek viszont izgatottan várták ezt a hetet, hiszen különböző országokba kalauzolnak minket a produkcióikkal.

Ördög Nóra mindenkit lenyűgözött

Már a Dancing with the Stars 4. évadának 2. adása is erősen kezdődött, de nem csupán a nyitó táncprodukció miatt, hanem az egyik zsűritag, Ördög Nóra miatt is, ugyanis a híresség köldökig kivágott ruhában, melltartó nélkül jelent meg a stúdióban, ezzel pedig sikerült mindenkit egyetlen pillanat alatt elvarázsolnia – nem sűrűn láthatjuk így Nánási Pál feleségét.

Ebben a videóban látható, milyen dögösen néz ki Ördög Nóra: