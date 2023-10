Marics Peti pikáns utalással üzent Ördög Nórinak

Marics Peti és Stana Alexandra különleges fúziót varázsolt a Dancing with the Stars színpadára szombat este: kínai stílusú rumbájuk után a közönség percekig tapsolt, ujjongott, és bizony a zsűri szigorú pontozásában is megtört a jég.

Marics Peti és Stana Alexandra érzéki rumbával készült szombat estére (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

„Elkezdtél férfivá válni”

Ördög Nóra, Juronics Tamás és Szent Vajk hármasa szigorú zsűrit alkot, múlt szombaton, az első élő adásban a maximálisan adható tíz pontból csupán nyolcas volt a plafon, és abból sem volt valami sok. A második adásban Nóri azonban annyira elégedett volt, hogy kiosztotta az idei évad legmagasabb pontszámát. Míg a két férfi zsűritag 8-8 ponttal jutalmazta Maricsékat, Nóri 9 pontot adott a párosnak, s elismerte: úgy látja, Peti most érett igazán férfivá!

Az a hírem van, hogy elkezdtél férfivá válni… mert eddig hülyegyerek voltál, azt kell, hogy mondjam! De ez olyan lépés volt, amiben egy férfi mutatta meg magát. Elkezdett benőni a fejed lágya

– ismerte el az értékelésében Nóri.

Szandi és Peti zsebelte be az este legmagasabb pontszámát (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

„Ha Nóri látott volna az élet egy-két másik pillanatában”

De mit gondol erről a VALMAR énekese? A Bors megkérdezte!

– Azért ha Nóri látott volna az élet egy-két másik pillanatában, akkor lehet, hogy azt mondta volna: ú, azért ez is férfias volt! De hagyjuk is, hogy pontosan mire gondolok, az egy másik karika – viccelődött a korhatáros tartalomra utalva Marics Peti, majd komolyra fordítva a szót így folytatta: – Tényleg egy bohókás, életet habzsoló csákó vagyok, de ettől függetlenül, ha adódnak olyan pillanatok, amikor arra van szükség, akkor férfivá válok. Ez most pont egy ilyen pillanat volt – ismerte el az énekes.

– Így van, ez most kijött – helyeselt gyönyörű táncpartnere. – Petitől a rumba egy távol álló műfaj volt, de abszolút megugrotta, büszke vagyok rá – ismerte el Stana Alexandra.

A közönséget és a zsűrit is lenyűgözte a kínai köntösbe bújtatott rumba (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Még nem az igazi Peti bokája

Petit sokan féltették parkettre engedni, nyáron ugyanis a színpadi lét hevében eltörte a bokáját!

– Még nem az igazi, kicsit azért labilisabb. Próbák után fájdogál, vagy reggel, amikor megyek a próbára, érzem, hogy még nincs bemelegedve. Nem 100 százalékos, de nem hátráltat minket a táncban. Ha nem bicsaklik ki még egyszer, akkor nem lesz baj – nyugtázta a tinilányok kedvence.