Nagy a boldogság Ördög Nóráéknál: „De jó, hogy eljöttél”

Ördög Nóra, Nánási Pál és időnként Mici és Venci, vagyis a Nánásiék, évek óta rukkolnak elő egy-egy karácsonyi dallal az ünnepi hétre fordulva. Idén sem idejük, sem kedvük nem igazán volt a hagyomány folytatásához, de végül valahogy meggyőzték magukat és egymást. És, hogy milyen jól tették, arra álljon, vagyis szóljon itt a A „De jó, hogy eljöttél” című dal!

Nánásiék karácsonyi klipje tele van érzelemmel. (Fotó: YouTube)

„Nincs mit szépíteni, elfogytunk...”

Pontosabban előtte fussuk át Ördög Nóra beszámolóját a dal születésének körülményeiről és természetesen essen szó a klipben szereplő két tehetséges művészről is, hiszen ők is szervesen kapcsolódnak a Nánási család kacifántosan egyenes útjához.

Hosszú volt ez az év, az év vége meg különösen nehéz sok szempontból. Nincs mit szépíteni, elfogytunk. Nagyon sok ponton mondhattuk volna, hogy idén elengedjük a karácsonyi dal projektünket, mert egyszerűen nem maradt rá idő, energia”

- kezdte posztjában a műsorvezető, aki külön kiemelte azokat a művészeket, akik éppen az általuk életre hívott, nyári tehetségkutató színpadán tűntek fel.

Mesterséges intelligenciával hozták vissza Sinatrát

„De ez a dal mégis kikívánkozott. És miközben készítettük, mintha nem vitte volna az energiáinkat, hanem épp ellenkezőleg: töltötte vissza. Az már augusztusban eldőlt, amikor véget ért a Neked a színpad tehetségkutatónk, hogy bármi is lesz a dal, Glassl Dominik, az elképesztően tehetséges tűzzsonglőr lesz a klip egyik főszereplője. Bennem már nyáron formálódott az a döntés is, hogy annyi fantasztikus feltörekvő énekes bukkant fel a Nekem a Balaton színpadán, hogy a daltól függően közülük választunk előadót hozzá. Tóth Tamás Vitold erős, tiszta, klasszikusan karácsonyi hangja tökéletes választásnak bizonyult. Ennél már csak az a csavar tetszett jobban, amit Dózsa Péter, a dal zenei producere hozott a projektbe, hogy az AI segítségével idézzünk meg egy régi klasszikust, így történhetett meg, hogy az idei Nánásiék karácsonyi dalban a legendás Frank Sinatra is küldi ünnepi üdvözletét”- írta Ördög Nóra, aki elárulta, az idei év dala azokhoz szól, akik veszítették már el közeli hozzátartozójukat.

„Hosszú volt ez az év”

„Szóval maga a csoda, hogy ez a dal elkészülhetett. De csodák igenis léteznek. Különösen karácsonykor. A "De jó, hogy eljöttél" c. dalt azoknak küldjük, akik elveszítették egy közeli hozzátartozójukat. A hiány ilyenkor még fájóbb.

De talán az segít, ha arra gondolunk, hogy karácsonykor közelebb jönnek hozzánk a csillagok.

Hosszú volt ez az év. De lassan az ünnepekre is azt tudjuk mondani: de jó, hogy eljöttél...” - tetette hozzá a TV2 emblematikus arca.