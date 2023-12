Kiderült: Ördög Nóra még férjnél volt, amikor már a gyermekvállalást tervezte Nánási Pállal

Kevesen tudják, hiszen Ördög Nóra sem emlegeti sokat, de az egyik legismertebb hazai műsorvezetőnő Nánási Pál előtt egyszer már volt férjnél. Igaz, az a házasság csak négy hónapig tartott, de 2008-ban igenis összeházasodott Rubint Péterrel. Mézesheteik után azonban nem volt meg a nagy szerelem, Nóra egyáltalán nem is akart gyereket Péterrel, nem voltak egy hullámhosszon, sőt a képbe már Nánási Pál is bekerült, aki akkor szintén házas volt.

Ördög Nórának Nánási Pál a második férje. Fotó: Máté Krisztián

Nóra és Pál első találkozásuk után rögtön megtalálták a másikban az igazit. A probléma csak az volt, mindkettőjükre várt otthon valaki más. Nóra végül megbeszélte Péterrel a dolgokat, és mindenféle veszekedés és vita nélkül az esküvő után csupán pár hónappal be is adták a válókereset. Nem titok: habár még papíron feleség volt, a válás alatt Nóra már Pálhoz költözött, és a leendő közös életüket tervezték. Már-már egyből kisbabát akartak. Mindezt azok után, hogy ex-férjével még csak nem is gondolta a közös gyermekvállalásra:

Egyszer nem jött elő a gondolat, hogy nekünk közös gyerekünk lesz, és ez nyilván nem véletlen. Abban a kapcsolatban az az ösztön, az az érzés nem kapcsolt be. Amikor Palkóval összekerültem, az első perctől tudtam, hogy megérkeztem, és hogy nekünk gyerekünk lesz.Emlékszem, annyira hamar elhatároztuk, hogy mi gyereket szeretnénk, hogy még azon is elgondolkoztunk: mi van, ha nem mondják ki a válást? Láttunk a celebvilágban sok ilyen példát. Mi van, ha nem mondják ki a válásomat a volt férjemtől, amíg nekünk összejön a baba? Olyankor elindul egy jogi hercehurca, hiszen automatikusan a volt férj nevére anyakönyveztetik a gyereket. Még ezen viccelődtünk.

A népszerű műsorvezetőnő minderről az UNICEF: Így lettem című podcastjában mesélt, ahol több mélyebb témát is érintettek a műsor háziasszonyával, Mészáros Antóniával az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatójával. Őszintén beszélgettek egymással, amiből így az is kiderült, hogy Nóra saját bevallása szerint egy biztonságos burokban nőtt fel, amit szülei és a vidéki kisváros sajátos közege teremtett meg számára. Összességében arról beszélnek milyen út vezetett ahhoz a többgyermekes, sikeres, férjes műsorvezetőig, aki belőle lett.