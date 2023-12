"Micinél beindult a kamaszodás" - nehéz helyzetbe kerültek Ördög Nóráék

Hivatalosan is eljött a karácsony ideje, már csak három napra vagyunk szentestétől. Ennek köszönhetően a legtöbben most indultak el fát választani az otthonukba. Így tettek Ördög Nóráék is, akik azonban olyan ténnyel szembesültek, amire nem számítottak: annyi szép fa volt, hogy nem tudtak választani belőlük.

Nehezen ment a karácsonyfa választás Ördög Nóráéknál. Fotó: Máté Krisztián

Az élet nagy döntései, igazán embert próbálóak.

- írta Nánási Pál Instagram-oldalán legújabb posztja mellé.

A képen az látható, ahogy Ördög Nóra és Nánási Pál legidősebb gyermeke, a 10 éves Mici látható, aki arckifejezése alapján már nagyon unja a válogatást a közül a rengeteg karácsonyfa közül, ami mögötte található.

Igen! Ez a döntés nagyon fontos. Mici azért vág olyan fejet, mert túl kicsik a fák. A karácsonyfának hatalmasnak kell lenni.

- írta egy kommentelő, míg egy másik követő szerint a kislány arckifejezésének egészen más oka van:

Asszem Micinél beindult a kamaszodás. Az a fej...Hajrá szülők, kitartás.

Végül pedig olyan is akadt, aki úgy véli a gyermek egyszerűen már rendkívül unja csak az egészet: