Kiderült, mi vár Krausz Gáborra és Tóth Gabira 2024-ben

Lénárt Évit talán már nem kell bemutatnunk senkinek, hiszen ő az a jósnő, aki idén számtalan híresség jövőjét előre látta. Többek között megjósolta azt is még a műsor kezdete előtt, hogy a Dancing with the Stars döntőjében Marics Peti és Krausz Gábor áll majd, de az a meglátása is bebizonyosodott, miszerint Radics Gigi lesz a legjobb női versenyző a showban. A sort még bőven folytathatnánk, ám a sztárjósnő, most azt árulja el, mi vár a magyar celebekre 2024-ben.

Nos, azt előjáróban elárulhatjuk, hogy a sok öröm és boldogság mellett, bizony szomorú pillanatokat is tartogat az új év.

Sok meglepetést tartogat a 2024-es év a sztároknak Lénárt Évi szerint. (Fotó: Pixabay)

Nemzetközi karrier

A következő esztendő több magyar hírességnek is felkínálja a lehetőséget, hogy külföldi karriert építsen, de persze lesznek olyanok is, akik sajnos a süllyesztőben végzik.

2024-ben óriási lehetőségek nyílnak meg a sztárok előtt, sokakra nemzetközi karrier várhat, ha élnek a sanszukkal. Ilyen például Tóth Gabi, de Marics Peti számára is tartogat meglepetéseket a jövő.

– Viszont lesznek olyanok is, akik most a csúcson vannak, de tavaszra már eltűnnek a köztudatból. Ezek között van egy régi X-Faktoros énekes is, aki sajnos bele fog bukni a karrierjébe. És ez még nem minden: nagyon sok olyan ember szerepel ugyanis most a műsorokban, akikre a közönség már nem igazán kíváncsi, így a megszokott zsűrik/műsorvezetők helyett új sztárok fognak szerepet kapni. Amit még látok ehhez, hogy Tilla helye fix, őt imádják az emberek – kezdte lapunknak Évi, aki pár jó hírt még tartogat 24-re. Például azt, hogy hova érkezik jövőre a gólya.

Gyermekáldás

Nos, Évi jóslata szerint a gólya jövőre több családhoz is bekopog. Olyanokhoz is, akik már nagyon régóta szeretnének egy kisbabát…

Vajna Timinek úgy látom, hogy végre valóra válhat az álma, és 2024-ben jönni fog a baba. A másik híresség, akinél tisztán látszódik a gyermekáldás, az Lékai-Kiss Ramóna, illetve Vastag Csaba és felesége. Izgalmas év lesz ez tehát a gyermek vállalás szempontjából is

– árulta el Évi, aki az eddigi jó hírek után most a rosszabbakkal folytatja.

Gyász és válások

Bizony, ahogy a leköszönő év, úgy a következő sem lesz dráma mentes. Számtalan celeb-válásnak lehetünk majd szemtanúi, és sajnos az országunk többször gyászba fog borulni.

– Folytatódik a sztárok válása, sokan dobják majd be a törölközőt. Olyanok is, akikre nem is számítanánk, szóval lesz pár meglepetés… És sajnos könnycseppek is jutnak jövőre.

Azt látom, hogy egy híres színészünket el fogjuk veszíteni, halála pedig az egész országot megrázza majd. Hónapokig fog szólni róla a média

– tette hozzá sztárjósnő.