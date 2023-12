35 milliót osztanak szét az új közösségi platformon a celebek (x)

Zsozéatya és Rekál már kipróbálta, Majka és Rácz Jenő pedig felkészülhet. Közülük kerülhetnek ki azok a hírességek, akikhez hamarosan Te is csatlakozhatsz a magyar gyökerű, egyre népszerűbb közösségi platformon, az Allyos – SocialStore-on. A mobilapplikáció nem csupán a személyes, barátainkkal közös shoppingolás érzetével gazdagítja az online vásárlást, de izgalmas, játékos és legfőképp közösségi élménnyé is formálja azt. Egyúttal olyan drága, luxuskategóriás termékeket tesz elérhetővé, amelyek csupán vágyálmok voltak a mai napig.

Eddig közel 1000, úgynevezett közösségi vásárlásban vett termék talált gazdára. Ebben a 360 forintért vásárolt CinemaCity páros mozijegyektől a Gucci parfümön át a 3600 forintért vett Sony PlayStation 5-ig sok minden megtalálható. Van olyan felhasználó, aki két év alatt 1,3 millió Ft elköltésével 3,4 millió Ft értékű terméket vitt haza. Az influenszerek belépésétől még nagyobb durranást várnak a fejlesztők. A bővüléssel a nemzetközi hírességek felé is megnyílik a platform.

Fotó: Allyos Europe Kft

35 millió forintot osztanak szét a kezdéshez a legnépszerűbb tartalomgyártók

A közösségi finanszírozás koncepciója ismerős lehet (pl. Indiegogo, Patreon). Ennek alapjaira épült a mobilapplikációként elérhető Allyos - SocialStore közösségi platform is, ahol bárki regisztrálhat ingyenesen profilt, akárcsak a Facebookon vagy a TikTokon. Az itt összegyűlt felhasználók különféle drága, akár luxuskategóriás termékeket vehetnek meg közösen, melyek árát együtt, minimális összegek bedobásával gyűjtik össze. Amikor összejön a vételár, egyikük egy véletlen kiválasztásnak köszönhetően meg is kapja a közösen finanszírozott árucikket. Így vehet bárki akár 3600 forintért (nemzetközi platform lévén a SocialStore egységes pénzneme az amerikai dollár), azaz 10 dollárért több százezres vagy akár több tízmilliós összegű luxusterméket. Akinek nem volt szerencséje, a betett összeget levásárolható kedvezményként válthatja be a platformon belül, kockázat így nincs. A minimum részvételi összeg 360 forint, azaz 1 dollár.

Már korábban is került sor influenszer-együttműködésre, rengeteg sikeresen összedobott árucikkel, olyan népszerű tartalomgyártókkal, mint Zsozéatya, Rekál, Csillsz, Tech2 vagy ApplePie, akik személyesen adták át a termékeket. Most teljesen új formában térnek vissza a legnépszerűbb celebek, újfajta mozgalmat indítva. Saját, bekövethető profillal jelennek meg, és mindenkinek lehetősége lesz csatlakozni kedvence csapatához. Aki beköveti kedvencét, innentől vele egy csapatban fog vásárolni, akár egy közösen kitűzött termék megszerzése érdekében. A hírességek ezen felül minden új követőnek 1 ajándék dollárt is tudnak adományozni, amit közösségi vásárlásra fordíthatnak. Ez azt jelenti, hogy ha egy influenszernek mondjuk 10.000 követőt sikerül átinvitálnia meglévő felületeiről az Allyos csapatába, 3,5 millió Ft-tal tudja meghívni őket. 100.000 követő esetén így 35 millió forintot oszthat szét.

Fotó: Allyos Europe Kft

72 millió forintot is hazavihetnek havonta az influenszerek

Az új közösségi platformon az influenszerek számára szintén sosem látott promóciós lehetőségek nyílnak, ami jelen körülmények között rájuk is fér. A COVID, a brutális áremelkedés és infláció miatt ugyanis hiába ajánlgatja a legszebb luxusterepjárót kedvenc énekesünk vagy séfünk, a legtöbben aligha csaphatnak le a lehetőségre. Így ezek a promóciók inkább frusztráló, egy idő után képmutató gyakorlatokká válnak. Itt ez a probléma megszűnik, hiszen az influenszerek ajánlatai súlytalan ígéretből közös erőfeszítéssel megszerezhető, nagyon is elérhető vásárlási eredménnyé válnak. Egyben kimeríthetetlen és a követőkkel közös, szerethető tartalmat biztosít a SocialStore, az elképesztő eredményekről nem is beszélve.

Hogy mennyire éri meg az új platformon is jelen lennie az influenszereknek? Az üzleti számok magukért beszélnek. 10.000 aktív követő átlagosan 7,2 millió forintos keresetet biztosít egy tartalomgyártónak havonta a SocialStore-on. Értelemszerűen egy 100.000 fős közösségi vásárlói csapat celeb vezetője havi 72 millió forintot vihet haza. Az influenszer-profilok regisztrációja több termékkategóriában is megnyílt a szépségápolástól az elektronikán át a luxusautókig, és tekintve, hogy a vásárlásnak korábban nem hallott, teljesen újszerű trendjét valósítja meg a platform, nem meglepő módon már most hatalmas az érdeklődés körülötte. Az Allyosnál és annak partnerügynökségeinél olyan nevek is felmerültek már, mint Majka, Vasvári Vivien, Rubint Réka, Rácz Jenő, Istenes Bence vagy épp Sebestyén Balázs.

Fotó: Allyos Europe Kft

#allyos #SocialStore #KözösségiVásárlás #KözösségiÁruház #KözösségiKedvezmény #kedvezmény #Indollar #sztárok #celebek #Majka #VasváriVivien #SebestyénBalázs #IstenesBence #Zsozéatya #Rekál #Csillsz #ApplePie #Tech2 #Facebook #Tiktok #Instagram #infláció