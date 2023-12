Ezt nem láttuk jönni! Ingatlanosnak áll Berki Mazsi

Óriási felháborodást váltott ki Berki Mazsi, mikor megosztotta a nagyvilággal, hogy éppen háznézőben van. Na, nem azért orroltak meg rá, mert ingatlanokat szemléz, sokkal inkább azért, mert azt is hozzátette a bejelentéséhez, hogy a szóban forgó lakások értéke 350-750 millió között állnak meg. Érthető módon, először mindenki arra gondolt, hogy Mazsi be szeretne ruházni ezekbe az ingatlanokba, hiszen mi más oka lenne arra, hogy nézegesse őket. Később aztán kiderült, hogy nem erről van szó...

Mazsi új szakmát talált magának (Fotó: hot! Beauty&Plasztika)

Lakás nézőben voltam tegnap. A legdrágább apartman 750 millió, a legolcsóbb pedig 350 millió forintba kerül. Bár a luxus apartmanok közül a legdrágább lakás már megtalálta vevőjét

– írta pár napja Berki özvegye, akinek bejegyzéséből valóban az tükröződött, hogy esetleg Zoltánnal hátra hagyják a fehérvári otthonukat, s Budapesten bútoroznak össze. Erre meg is lehetne minden esély, hiszen az sosem volt titok, hogy Mazsi új kedvese egy dúsgazdag üzletember, aki már számtalan luxusutazásra is elröpítette a sztáranyukát, de ezúttal ahogy említettük, nem ingatlan vásárlásról van szó.

Ingatlanosnak áll Mazsi

Bizony, a sztáranyuka belekóstol az ingatlanközvetítők világába, s már most elkezdte a tanulást. Ez volt az oka annak is, hogy luxus lakásokat nézegetett, igaz, akkor még nem akarta elárulni, mire is készül. De azt már most kijelenthetjük, hogy Berki Mazsi már nem csak influenszerként szeretné keresni a kenyerét, és ezt tisztázni szeretné azokkal a követőivel is, akik nyomdafestéket nem tűrő módon bántották emiatt.

– Berki Mazsi “bűne” ezúttal az volt, hogy elment lakásnézőbe. Nem vásárolni, nem százmilliókat költeni, nem provokálni és nem felvágni, hanem megnézni valamit, ami különleges és ami, valljuk be, valóban elérhetetlen a többség számára. Számomra is. Akik figyelmesen megnézték a csütörtöki storymat, láthatták, hogy az említett ingatlanban, forgatni voltam.

Az életemben egyik változás hozza a másikat, most újabb mérföldkőhöz értem: ingatlanosnak tanulok

– vallotta be a közösségi oldalán Mazsi, aki azt is hozzátette, hogy nem engedhetne meg magának egy ilyen drága ingatlant, de a szakmában szeretne a legjobb lenni. Ehhez pedig szüksége van a rajongóira is, akiktől azt kéri, mondják el neki, miben kell még fejlődnie, hogy elérhesse az álmát.

– Számítottam arra, hogy a pénteki poszt kiválthat ellenérzéseket, arra azonban nem, hogy ekkora hullámokat vet majd. Lehetne ezeket az energiákat valami jóba csatornázni? Éles szemű követőim: ezúttal kifejezetten kérlek titeket, hogy segítsetek visszajelzéseitekkel! Nézzétek meg a videónkat és legyetek ti a tanáraim, edzőim, jószándékú kritikusaim! Mi az, ami jót sikerült, mi az, ami nem? Miben kell még fejlődnöm és mi az, amire építhetek? Állom a sarat és tanulni fogok belőlük, becsszó! – tette hozzá Berki özvegye.