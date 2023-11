"Terhes vagy?" - sejtelmes fotót tett közzé Berki Mazsi

Kétség sem fér ahhoz, hogy Berki Mazsi élete egyik legjobb formájában van, ráadásul a magánélete is egyenesbe került. Zoltánnal végre azt az életet élheti, amit mindig is szeretett volna: rengeteg időt töltenek együtt, harmóniában nevelik a kicsi Emmát és az üzletember saját gyermekét is, nem mellesleg pedig körbeutazzák a világot. Jelenleg is a Kanári-szigeteken élvezik a napsütést, amiről maga Mazsi osztott meg jó pár fotót az Instagram-oldalán. Az egyik felvétel azonban jobban felkeltette a rajongók figyelmét, mint azt a híresség gondolta volna.

És hogy miért? Azonnal mutatjuk!

Berki Mazsi élete legjobb időszakát éli (Fotó: hot!)

Jön a baba?

Mazsi esetében ismételten az a pletyka kapott szárnyra, ami szinte minden hónapban szokott: jön a következő baba? Mindezt egy kommentelő kezdte el terjeszteni a sztáranyuka legújabb fotója alatt, melyen egyébként a kockás hasát is megvillantotta, igaz szokatlan szögből... A rajongóknak viszont több sem kellett, Mazsitól vártak választ az imént feltett kérdésre.

Terhes vagy?

– írták Berki özvegyének, s bár Mazsi egyelőre nem reagált a spekulációra, a többi rajongó azért megosztotta a véleményét.

– Szerintem simán lehet, de az is igaz, hogy rossz szögben lett fotózva, és így úgy tűnik, mintha lenne hasa. Közben meg látszik, hogy kockás – fogalmazott egy földhöz ragadottabb versenyző, de akadt olyan, aki még józanabbul látja a helyzetet.

Ugyan már, kockás a hasa!

– szólalt fel egy másik kommentelő, aki talán a legközelebb áll az igazsághoz.

Mivel azonban hivatalos válasz nem érkezett a kérdésre, megmutatjuk a szóban forgó felvételt, amit IDE kattintva tudsz megnézni!

Szeretne majd kistestvért Emmának

Bár a fotó valóban becsapós Mazsiról, valószínűleg csak a szokatlan póz kavarta meg a rajongókat. Amellett viszont nem mehetünk el, hogy az özvegy sosem titkolta: nagy családot szeretne, éppen ezért nyitott arra is, hogy bővüljön a családjuk. Egyelőre erre azonban kevés esély van, hiszen még Berki Krisztián halálának évfordulóján nyilatkozott arról, hogy csak a kislányára és a saját lelkivilágára szeretne koncentrálni.

Életemben nem voltam még ilyen jó formában, tehát első körben most magamra, testi, lelkiállapotomra koncentrálok. Úgyhogy, nem vagyok állapotos. Van egy gyönyörű kislányom és őrá koncentrálok

– fogalmazott Mazsi, ami azt jelenti, hogy a rajongóknak még egy kicsit várni kell arra, hogy a sztáranyuka bejelentse a nagy hírt...