Mire készül? Ilyen luxusházakat nézeget Berki Mazsi, a legolcsóbb 350 millió

Jelentős változás várható Berki Mazsi életében, aki idén áprilisban a nyüzsgő Budapestről a jóval csendesebb és békésebb Székesfehérvárra tette át a székhelyét új szerelmével, Zoltánnal és a néhai Berki Krisztiánnal közös kislányával, Emmával, aki novemberben lett 1 éves.

Berki Mazsi betört az ingatlanpiacra (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Eddig azt lehetett tudni, hogy Mazsi nagyon jól érzi magát a Fejér megyei városban és nem vágyik vissza a fővárosba, még akkor is, ha teendői és elintéznivalói miatt egyébként gyakran megfordul Budapesten. Épp ezért meglepő az a lépése, amiről pénteken számolt be a Facebookon.

A tavaly májusban elhunyt Berki Krisztián özvegye ugyanis nagyszabású ingatlanbizniszbe kezdett, ám erről egyelőre igencsak rejtélyesen fogalmazott.

Méregdrága luxusingatlanokat nézett meg

Mazsi a 24 órán át elérhető Instagram-történetében, és a Facebookon is beszámolt a titokzatos lakásváráslásról, amely során egy 750 milliós ingatlant is megtekinthetett, de a legolcsóbbért is 350 milliót kell perkálnia a leendő új tulajdonosnak. Bár a kisgyermekes anyuka nem árulta el, miért vetette bele magát a luxusingatlanok sűrűjébe, egy fotóra azért futotta egy elit társasház előtt.

A többit egyelőre a netezők képzeletére bízta.

Vajna Tímea házára is pályázhatna

Októberben derült ki, hogy az Amerikában élő Vajna Tímea megválik letisztult, modern berendezésű budai luxusházától, ugyanis rájött, hogy mégsem szeretne visszaköltözni Magyarországra, inkább a tengerentúlon képzeli el a jövőjét.

A házat, amiben mindössze pár napig töltött, 1 milliárd 300 millió forintért hirdette meg, azt pedig fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy nem Andy Vajnával élt ott, az ingatlant már saját maga vásárolta meg még 2020-ban. A tágas, márványokkal borított házat elnézve nem nehéz elképzelni, hogy Berki Mazsi is szívesen lecsapna rá.

Ide kattintva te is megnézheted a hirdetést!