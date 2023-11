Jákob Zoli egy másik Nagy Ő-s nő után érdeklődik?

Jákob Zoli tegnap tisztázott minden pletykát, és elárulta, hogy A Nagy Ő nyertesével, Bettivel végleg külön utakon folytatják. A vakációjáról, Mauritiusról küldött egy videót a Tények Plusznak, valamint a Ripost-nak, amiben őszintén mesélt érzéseiről. A megdöbbentő azonban az volt, hogy a monológot egy korábbi Nagy Ő-s versenyző, Enikő szavaival zárta.

Ahogy Enikő fogalmazott a búcsúzásakor: biztos rám is vár valahol egy nő, és a szerelem

- mondta Zoli a felvételen.

Egyébként a milliárdos korábban is utalt már arra, hogy szimpatizál a fiatal nővel. A Nagy Ő utolsó adását követően Bochkor Gáborék rádióműsorában mesélt arról, hogy mit látott a tévében, amiről lemaradt a forgatások alatt. Elmondása szerint kicsit átalakult a véleménye néhány versenyzőről, miután a lányok privát beszélgetéseit is láthatta. Kiemelte például Enikőt, akit utólag a legkorrektebbnek érzett. Önazonosnak, kedvesnek és jószívűnek nevezte. A Bettivel történt szakítás után ez a néhány jelző rögtön más jelentést kaphat. Vajon Zoli és Enikő most fognak egymásra találni?

Jákob Zoli szimpatizál Enikővel (Fotó: Szabolcs László)

Enikőt meghatotta Zoli videója

Enikő megkeresésünkre rögtön szerette volna leszögezni, mennyire sajnálja, hogy a Nagy Ő párosa végül szakított.

Sajnálom, hogy így alakult. Szegények nagyon nehéz körülmények között kellett, hogy megismerkedjenek. Egy ilyen helyzetben nagy nyomás a média jelenléte.

- mondta Enikő a Borsnak. Majd utána Zoli szavaira és véleményére is reagált:

Ezek szerint tudtam Zoli felé értéket közvetíteni és ez a legfontosabb. Mikor meghallottam, hogy az én utolsó mondatomat idézi, nagyon meghatódtam. Jó érzéssel töltötte el a lelkem. Köszönöm Zoli véleményét, de ez nem jelenti azt, hogy elkezdünk ismerkedni. Persze, soha ne mondd, hogy soha, de azt hiszem, Zoli most inkább magára kell koncentráljon.

Enikő azt is elmondta, hogy mióta kiesett a műsorból, nincs köztük semmilyen kontakt. Nem keresték egymást, és elmondása szerint ez jól van így. Majd akkor elkezd agyalni a továbbiakon, ha Zoli valaha felveszi vele a kapcsolatot.