Jákob Zoltán megtörte a csendet: "ez nem jött össze, szingli vagyok"

„Köszönöm szépen a kérdést, jól vagyok! Éppen a bátyámmal és a két legjobb barátommal töltjük a szokásos, évi közös nyaralásunkat. Minden évben más és más egzotikus úti célt határozunk meg. Idén Mauritiusra esett a választásunk és remek döntést hoztunk. Hogy nem jött össze a szerelem? Hát nem… De, ahogy A Nagy Ő-ben Edina mondta a búcsúzáskor: Biztosan vár rám is valahol az igazi! Ebben én is hiszek, és ha most nem is keresem olyan nagy elánnal, azért nyitott szemmel járok”