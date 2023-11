Következtetéseket levonni mindenből szabad, sőt talán kell is, de ezeket a konzekvenciákat tényként kezelni, mi több, nagy plénum előtt terjeszteni már sokkal kevésbé ajánlott. Ebbe a pofonba szaladt bele néhány fotelhuszár, akiknek sikerült felpiszkálni néhány bulvár oldal „szakértőjét” is, így az elmúlt napokban sorra jelentek meg cikkek melyek hangzatos címmel tudatták olvasóikkal, hogy Jákob Zoltán és Betti kapcsolata máris zátonyra futott.

Tényleg régen csattant el az első igazi csók Jákob Zoltán és Betti között, de... (Fotó: TV2)

Vajon a Dubaj-i út bizonyító erejű?

Hogy mire alapozták állításukat? Eleinte egy, majd kettő rövid videóra, amit Magyarország 39. leggazdagabb embere osztott meg követőivel a TikTokon. Zoli egy Dubaj-i luxushotel két lakosztályában vezeti körbe az érdeklődőket, hiszen az üzletember a közelmúltban ismét kiruccant az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városába. Az pedig, hogy a videókon nem tűnt fel A Nagy Ő győztese, elég is volt ahhoz, hogy néhányan, vagyis jó sokan eldöntsék, nincsenek már együtt. Arra persze nem is gondoltak, hogy Jákob Zoltánt és persze egyetlen TikTok-felhasználót sem kötelez a platform arra, hogy valós idejű tartalmakat töltsenek fel az oldalra. Vagyis akár az a skandalum is megeshetett, hogy a milliárdos még azelőtt ruccant ki egy kis síelésre a 30 fokos kánikulában, hogy a TV2-n véget ért volna a párkereső show. Pedig pontosan ez történt!

Betti nem sürgeti Jákob Zoltánt (Fotó: TV2)

„Az igazság még a pofonnál is egyszerűbb”

A Bors gondolt egy merészet és felhívta Bettit, aki jót nevetett a róla és Jákob Zoltánról megjelent híreken. – Sem kedvem, sem energiám nincs arra, hogy minden egyes kommentre reagáljak és bár bármelyik cikk írója számára elérhető vagyok, a hétvégén senki sem vette a fáradtságot, hogy firtassa az igazságot. Pedig az igazság még egy pofonnál is egyszerűbb.

Zoli nagyjából egy héttel azelőtt utazott Dubajba, hogy a TV2-n lement A Nagy Ő utolsó epizódja.

Ergo nem lehettem ott vele a már eddig is unalomig ismételt okokból. Annyit tehettem, hogy jókat nevettem a szakításunkról szóló cikkeken, illetve talán egyszer jegyeztem meg annyit egy kommentre reagálva, hogy nem lehet vége egy olyan kapcsolatnak, ami valójában még el sem kezdődött – fedte fel a megfejtést Betti, majd kitért arra is, mit ért az alatt, hogy Jákob Zoltán és közte még el sem kezdődött a kapcsolat.



Most Zoli térfelén pattog a labda

– Nem kell ahhoz sok ész, hogy bárki rájöjjön, hogy egy kamerák előtt kötettett kapcsolat nem mélyülhet el teljesen, amíg minden pillanatunkat egy komplett stáb követi. A forgatás utolsó napjától pedig hosszú hónapok teltek el úgy, hogy nem, illetve csak nagyon kutyafuttában tudtunk találkozni, hiszen ha bárhol együtt láttak volna minket, oda lett volna a varázs. Ebből egyenesen következik, hogy nem utazgathattam Zolival, és az is, hogy alig pár napja kezdhettük el a valódi, kamerák nélküli ismerkedést – nyilatkozta lapunknak az édesanya, aki egyébként türelmesen kezeli kapcsolatát a milliárdossal, hiszen tisztában van vele, hogy nem csak számára, de Zoli számára is sorsfordító lehet a következő időszak. – Fontos szakasz ez Zoli életében, ahogy az enyémben is, és ahhoz, hogy mindkettőnk számára kiderüljön, hogy van-e jövője ennek a kapcsolatnak, idő kell.

Én pedig hagyok időt neki és magamnak is.

Ő 55 éves és nem úgy jutott el oda, ahol tart, hogy hűbelebalázs módon hozott meg döntéseket. A kémia és az összhang megvan közöttünk és azt hiszem, egy szoros barátság is kialakult már, mióta véget ért a műsor. Én a forgatások alatt megküzdöttem érte, és most nála pattog a labda… – tette hozzá Betti.